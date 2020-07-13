رابطه باچین وارد مرحله جدیدی میشود/گزارش حادثه نطنزنهایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سالگرد انعقاد برجام هستیم. پس از ۱۳ سال مذاکره، در ۲۳ تیر ۹۴ برجام امضا و یک هفته بعد قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد.
موسوی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با اشاره به بررسیهای دقیق این توافقنامه از مجاری قانونی در کشور، با برشمردن موارد ۹ گانه و مطابقت آن در جلسه ۶۵۴ شورای عالی امنیت ملی، اجرای آن را مورد قبول دانستند.
وی گفت: تا قبل از روی کار آمدن رژیم ترامپ، به رغم وجود برخی مشکلات در روند برجام، این توافق در مسیر خود حرکت میکرد. بعد از روی کار آمدن ترامپ اقداماتی خلاف برجام صورت گرفت و در نهایت در مِی ۲۰۱۸ آمریکا از برجام خارج شد و در دو مرحله تحریمهای ثانویه را علیه ایران وضع کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بعد از یکسال شورای عالی امنیت ملی ایران در اردیبهشت ۹۸ بر اساس بند ۳۶ برجام گامهای کاهشی با دادن فرصت ۶۰ روزه، دست به کاهش تعهدات هستهای خود زد و با تداوم بیعملی اروپاییها در نهایت پنج گام برداشته شد.
موسوی عنوان کرد: در گام پنجم، ایران دیگر محدودیت عملیاتی ندارد و تمامی تصمیمات بر اساس نظر سازمان انرژی اتمی ایران صورت میگیرد. در کنار این موضوع ایران همچنان به همکاری پادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دنبال یک دستاورد سیاسی است و در آستانه اکتبر سال جاری که محدودیتها در زمینه خرید و فروش تسلیحات علیه ایران تمام میشود، آمریکا تلاش خود برای بر هم زدن این قطعنامه را شدت بخشیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: نظام بینالملل به عصر حکم فرمایی قانون جنگل باز نخواهد گشت و رژیم ترامپ باید بداند که این بیقانونی ادامه نخواهد یافت.
موسوی ادامه داد: ایران پیش از این توسط رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه تاکید کرده است که مقابل این زیاده خواهی خواهد ایستاد.
وی در مورد سند همکاری میان ایران و چین گفت: ایران به عنوان کشوری مهم در غرب آسیا و همچنین چین کشور مهمی در شرق آسیا، همواره روابط مهم و خوبی داشتهاند. در سفر سال ۹۴ رئیسجمهور چین به ایران قرار بر این شد تا روابط میان تهران و پکن به سطح استراتژیکی حرکت کند و قراردادی برای همکاری جامع با هم امضا کنند. از همان زمان چندین کارگروه روی این موضوع کار کردند و در نهایت با تبادل پیش نویس مقدماتی، پیش نویس نهایی آماده و برای مذاکره نهایی آماده شدهاست. طرفهای دیگر ناراحت هستند که این توافق تمامی حیلههای آنها را خراب کرده که این هجمهها ریشه در خارج دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: هم ضد انقلاب و هم اتاقهای فکر تلاش میکنند تا با هجمه به این راهبرد و نقشه راه، مانع از اجرای آن شوند. اما ملت ایران مانع این موضوع خواهد شد.
موسوی در مورد حادثه نطنز عنوان کرد: گزارشات در این مورد را خود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی ارائه کردهاند و هنوز جمع بندی نهایی نشده است. اگر جمع بندی کامل شود، گزارش نهایی اعلام شده و اقدام متناسب اعلام میشود.
وی در مورد سخنان رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس در مورد صحبت با وزرا بدون توهین تصریح کرد: داشتن رهبری از نعماتی است که در چنین مواقعی ما قدر آن را میدانیم. فرمایشات رهبری فصل الخطاب ماست. وزارت خارجه از قبل با سایر قوا تعامل داشته و به ویژه بعد از این سخنان ما آماده هستیم تا تعامل خود را با نمایندگان مجلس بیشتر کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ما در شرایطی هستیم که باید همه قوا تعامل داشته باشند تا از شرایط خطیر عبور کنیم.
موسوی در مورد سفر سرلشکر باقری به سوریه ادامه داد: روابط ما با سوریه از زمان حافظ اسد وجود داشته و از زمان انقلاب تاکنون رشد داشته است. این روابط در شرایط کنونی که ملت و دولت سوریه در نبرد با تروریسمی که با حمایت ارتجاع منطقهای و برخی دولتهای غربی هستند، ویژه است. حضور ما در سوریه با دعوت دولت این کشور بوده و این سفر هم در راستای گسترش روابط تهران و دمشق است.
وی در مورد احتمال انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تاثیر آن بر روابط ایران با ایالات متحده گفت: وزارت خارجه مجری اوامر نظام جمهوری اسلامی است. موضوع انتخابات آمریکا موضوع داخلی آن کشور است. ما در طول این ۴۲ سال گروههای مختلف را در آمریکا آزمودهایم و یادمان نرود بسیاری از تحریمهای کنونی که شاهد هستیم، در زمان اوباما اجرایی شد. نتیجه انتخابات آمریکا تاثیری بر سیاست ما ندارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد کمیسیون مشترک در موضوع برجام افزود: اروپاییها دو نقش دارند که هم عضوی از این توافق بوده و هم هماهنگ کننده اجرای آن هستند. وقتی نقض عهد مشاهده میشود، ما صریح اعلام میکنیم. جمهوری اسلامی برای سومین بار با توجه به نقض صریح برجام از سوی آمریکا و بی عملی اروپا خواستار فعال شدن مکانیسم حل اختلاف شدهاست. برخی از آنها، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اقدام ایران را فعال کردن مکانیسم حل اختلاف ندانستند و آقای ظریف روی آن تاکید داشتند که ما پیش از این و بنا بر بند ۳۶ آن را فعال کردهایم. آنها باید پاسخگوی این نقضها باشند. اروپاییها با اینکه عضو برجام هستند، سردمدار قطعنامه در شورای حکام شدند و این عجیب بود. شاید به دلیل کرونا نشود کمیسیون مشترک برگزار شود، ولی ما پیگیر هستیم.
موسوی در مورد بحث طرح اروپاییها در باره برجام عنوان کرد: اروپاییها تلاش کردهاند که موضع بینابینی را میان آمریکا و ایران اتخاذ کنند که ما آن را قبول نداریم. آنها تعهداتی دادهاند که بارها اعلام داشتهاند؛ ولی تاکنون به دلیل فشار آمریکا شکست خوردهاند که این شکست برای وجهه اروپا و امنیت بین الملل خوب نیست.
وی در مورد انتشار سند همکاری جامع ایران و چین تصریح کرد: این سند هنوز نهایی نشده و در حال مذاکره است. این سند یک نقشه راه است و هیچ تعهدی در آن نیست. برخی که به این موضوع دامن میزنند، در حال جوسازی هستند. هر موقع سند نهایی شود، شفاف اعلام میشود. برخی نمیخواهند ایران با دنیا رابطه خوب داشته باشد. این سند طرفینی دارد و بعد از نهایی شدن، با موافقت این کشور، اعلام میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد آتش سوزی ناو هواپیمابر آمریکایی اظهار داشت: این موضوع به ما ربطی ندارد و فقط بگویم جالب است که چه زود ناو آمریکایی آتش گرفته است. باید دنبال کنیم ببینیم یوزپلنگان آمریکایی مسئولیت آن را قبول کردهاند یا خیر.
موسوی در مورد درگیری مرزی میان آذربایجان و ارمنستان ادامه داد: این اتفاق ناگوار بوده و امیدواریم موضوع قره باغ با مذاکره حل شود. جمهوری اسلامی نیز آمادگی خود را برای مساعی جمیله برای حل موضوع اعلام کرده است.
وی در زمینه حل مشکلات اقتصادی در روند تجارت با کشورهای همسایه و اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت خارجه گفت: امسال را رهبر انقلاب سال جهش تولید نامیدهاند و باید برای تحقق این شعار، تلاش کنیم تا صادرات افزایش یابد. ما با همسایگان تجارت داشتهایم و برخی توافقاتی در زمینه استفاده از ارز مشترک و ملی خود و برخی مکانیسمها برای تسهیل در روند تجارت داشتهایم. وزارت خارجه تصدی گری در حوزه اقتصاد ندارد و تسهیل گر است و ما برای تسهیل در روند تجارت تلاش خود را میکنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: حادثه نطنز هیچ تاثیری در روند کاری این سایت نداشتهاست. این یک سوله برای آمادهسازی است و همانطور که میدانید عمده کار این سایت، زیر زمینی صورت میگیرد. دوستان در سازمان انرژی اتمی، در حال کار برای بازسازی سوله هستند.
موسوی در مورد طلب ایران از کره جنوبی عنوان کرد: در این زمینه مذاکراتی میان وزارت خارجههای دو کشور و همچنین سفرا در زمینه پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران در حال انجام است. ما بارها تاکید کردهایم که آنچه کرهای ها بهانه میآورند، مورد پذیرش نیست. ما انتظار داریم مقامات کره جنوبی رویکرد خود را تغییر دهند و بدهی خود را بپردازند.
وی تصریح کرد: اگر این مذاکرات که تاکنون روزنههایی از آن انجام شده، به نتیجه نرسد، رویکرد حقوقی نیز پیگیری میشود. بهانه کرهایها برای تحریم آمریکا مورد قبول نیست و باید بگویم که تحریم واشنگتن یکجانبه است و نباید سئول این موضوع را بهانه کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد گزارش نیویورکتایمز در مورد همکاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران اظهار داشت: ایران از گزارشهایی که منتشر میشود، به راحتی عبور نمیکند. در مورد نطنز همانگونه که گفتم، هنوز جمع بندی نشده است و اگر مشخص شود دولت یا رژیمی پشت حادثه بوده است، اقدام قاطع و متناسب صورت خواهد گرفت و باید بگویم که دوران بزن در رو تمام شده است.
موسوی در مورد پیگیریها در موضوع ترور شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: این یک کار ملی است و ارکان مختلف نظام از قوه قضاییه، وزارت خارجه و برخی نهادهای امنیتی و نظامی پیگیر هستند. شما شاهد بودید که در یکی از مجامع بینالمللی این ترور محکوم شد. هیچ وجدان آگاهی جز دو رژیم منفور که احتمالاً خود در آن دست داشتهاند، این قبیل اقدامات را تایید نکرده است. ما تشریک مساعی با عراق خواهیم داشتیم و در آینده با جمع آوری تمامی شواهد، پیگیریها سریعتر به پیش میرود.
وی در مورد پرونده قتل قاضی منصوری گفت: به رغم عدم همکاریهای اولیه رومانی با ما، مسئولان سفارت ما دیداری با مسئولان بهداشتی رومانی داشتهاند. آنها اعلام کردهاند که شواهد قتل را به دادگاه ارائه دادهاند و در صورت پایان یافتن پروسه، با وکالت خانواده قاضی منصوری، با یک هواپیما جنازه وی به کشور بازمیگردد.
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