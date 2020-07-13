به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و خسروی مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها با حضور در فدراسیون وزنه‌برداری با علی مرادی رئیس این فدراسیون و دیگر مسئولان و همچنین محمد نصیری قهرمان المپیک و جهان دیدار و گفتگو کرد.

مهدی علی نژاد در دیدار با مسئولین فدراسیون وزنه برداری، سیاست حوزه معاونت ورزش قهرمانی را حمایت از ورزش هایی که مزیت نسبی در المپیک و بازیهای آسیایی مدال آور هستند خواند و تاکید کرد: فدراسیون های ورزشی بر اساس ارزیابی عملکرد بودجه دریافت خواهند کرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت وررش و جوانان با بیان اینکه منابع مالی در شرایط کنونی محدود است، اظهار داشت: در سال ٩٩ به فدراسیون ها بر اساس ارزیابی که از عملکرد آنها در سال گذشته صورت گرفته، بودجه تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی عملکرد، بودجه فدراسیون های کشتی، وزنه برداری و تکواندو به عنوان رشته های مدال آور از ضریب ٥ برخوردار می شوند. رشته هایی که سهمیه المپیک می گیرند دارای ضریب ٣.٥ هستند و به رشته های مدال آور بازیهای آسیایی ضریب ٣ تعلق خواهد گرفت. به همین ترتیب، دیگر رشته ها هم بر اساس جایگاهی که دارند، ضرائب مختلفی دارند.

علی نژاد گفت: نحوه پرداخت بودجه بر اساس ارزیابی عملکرد فدراسیون ها یک مدل منطقی، حساب شده و قابل دفاع است تا با مدیریت منابع، بودجه ورزش را به صورتی هزینه کنیم که خروجی مثبت داشته باشد و وزنه برداری از جمله ورزش هایی است که مورد حمایت و توجه قرار دارد.

علی نژاد راه اندازی وزنه برداری بانوان را هم مورد توجه قرار داد و عملکرد فدراسیون را در این زمینه مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد ثمرات توجه به وزنه برداری ایران در آینده مشخص خواهد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان مسأله دوپینگ در وزنه برداری را هم مهم بر شمرد و تاکید کرد: نباید در کنترل دوپینگ فقط گرفتن تست را ملاک قرار دهیم و فقط با نمونه گیری دنبال پیشگیری باشیم. آنچه اهمیت دارد و یک اصل محسوب می شود، آموزش است که باید بیشتر از قبل مهم تلقی شود.

وی گفت: وزنه برداری دنیا به سمت سلامت پیش می رود و این تغییرات به سود ایران است که همیشه با رویکرد سلامت در ورزش قهرمانی حرکت کرده است.

مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و خسروی مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها با حضور در فدراسیون وزنه‌برداری با علی مرادی رئیس این فدراسیون و دیگر مسئولان و همچنین محمد نصیری قهرمان پرآوزه المپیک و جهان دیدار و گفتگو کرد.