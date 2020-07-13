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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۰

با افتتاح طرح آبرسانی از سد ماملو؛

۶۰ حلقه چاه تامین کننده آب شرب پیشوا از مدار خارج شد

۶۰ حلقه چاه تامین کننده آب شرب پیشوا از مدار خارج شد

پیشوا- مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران از رفع بحران کم آبی در دشت ورامین خبر داد و گفت: با افتتاح طرح آبرسانی از سد ماملو ۶۰ حلقه چاه تامین کننده آب شرب پیشوا از مدار خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بختیاری صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح انتقال آب از سد ماملو به شهرستان پیشوا که با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و دیگر مسئولین شهرستانی برگزار شد اظهار داشت: دشت ورامین همواره یکی از بحرانی‌ترین منطقه استان تهران به لحاظ تأمین آب شرب بود و امروز با افتتاح این طرح مشکل بی آبی در دشت ورامین و پیشوا رفع شد.

بختیاری گفت: با افتتاح این طرح ۶۰ حلقه چاه که آب شرب این منطقه را تأمین می‌کردند از مدار خارج شد و تا قبل از افتتاح تصفیه خانه هفتم در بیشتر نقاط دشت ورامین دستگاه‌های آب شیرین کن داشتیم و با افتتاح این طرح این دستگاه‌ها از مدار خارج شد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران عنوان داشت: شهرستان پیشوا آخرین شهرستان استان تهران است که از آب سد ماملو بهره مند می‌شود و در فاصله ۷ ماه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان این طرح عملیاتی شد.

کد مطلب 4972644

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