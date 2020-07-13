تراکتور در دو سال ۵۰ درصد گران شد

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت تراکتورهای ساخت داخل از سال ۹۷ تاکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درصد افزایش قیمت را رقم کمتری و ۱۵ درصد عنوان می‌کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال تراکتور فرگوسن شش سیلندر ۳۹۹ در سال ۹۷، ۱۳۴ میلیون تومان بوده است اما امروز قیمت آن به ۱۹۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تراکتور نیوهلند سال ۹۷، ۸۰۰ میلیون تومان بوده اما امروز به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان شده و همچنین سود سرشاری را روانه جیب دلالان می‌کند.

حسینی اضافه کرد: مساله دیگر این است که انحصاری بودن تولید تراکتورهای داخلی باعث شده عرضه نیز به اندازه کافی نباشد و گاهی کشاورزان برای دریافت یک تراکتور باید دو سال در نوبت بمانند در حالی که تأمین تراکتور دلالان به راحتی انجام می‌شود به همین جهت کشاورزان به ناچار برای تأمین تراکتور مورد نیازشان به بازار آزاد رو می‌آورند که قیمت‌های بازار آزاد نیز دو برابر این نرخ هاست. امروز قیمت همان تراکتور ۳۹۹ جفت دیفرانسیل در بازار آزاد ۳۲۰ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: دپوی تراکتور و عدم عرضه آن باعث گرانی تراکتور شده و افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را در پی دارد.

این مقام مسئول راهکار تعدیل قیمت را، ایجاد رقابت برای تولید داخل و واردات تراکتورهای خارجی با حداقل تعرفه دانست.

انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کلزاکاران / ‏‬فروپاشی نظام ارزی، تولید کلزا را به عقب راند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأخیر دولت در تسویه مطالبات کلزاکاران کشور گفت: آخرین مبلغ پرداختی به کشاورزان کلزاکار مربوط به ۱۸ خردادماه بوده است و کشاورزان رضایت کافی از تسویه مطالباتشان ندارند.

حسینی تصریح کرد: طی سالهای اخیر اقدامات دولت در جهت حمایت از تولید کلزا کافی نبوده و منجر به نارضایتی کشاورزان شده است همچنین فروپاشی نظام ارزی و رقابتی نبودن قیمت خرید تضمینی کلزا نسبت به محصولات دیگر از جمله صیفی جات و … باعث شده تا تولیدکنندگان به کشت محصولات جایگزین ترغیب شوند.