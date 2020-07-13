مرتضی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تراکتور تبریز پس از شروع دوباره رقابت های لیگ برتر که به دلیل شیوع جهانی بیماری کرونا با تعطیلی چهار ماهه همراه بود گفت: وضعیت خوبی در این تیم حاکم نیست. هواداران از تراکتور انتظار ماندن در کورس قهرمانی را داشتند. نتایج چند هفته اخیر باب میل طرفداران تراکتور نیست. این تیم نظم تاکتیکی خود را کاملا از دست داده و افکارش درگیر بازی ها نیست.

پیشکسوت تیم فوتبال تراکتور تبریز افزود: تراکتور تمرکز لازم برای بازی کردن ندارد چون هدف مشخصی برای خودش ترسیم نکرد. این تیم باید مدیریت می شد. همه تیم ها ناچار شدند در لیگ برتر بازی کنند اما حواشی تراکتور به خودش بیشتر از بقیه لطمه زد. اگر تراکتور قرار بود بازی کند بایستی تمرکز خودش را حفظ می کرد.

وی با اشاره به بی تدبیری مدیران باشگاه تراکتور تصریح کرد: سال گذشته با بحث تبانی دروازه بان خود، تیشه به ریشه این تیم زدند و امسال هم بر خلاف تمام تیم ها در قبال بحث کرونا معکوس عمل کردند. تیمی که می خواهد قهرمان شود باید اهداف بلندپروازانه تری داشته باشد.

اسدی یادآور شد: حالا شانس قهرمانی تراکتور نزدیک به صفر است و این تیم باید فکر سهمیه گرفتن باشد. تراکتور با تمام وعده ها در دو فصل به قهرمانی نرسید ولی حالا شرایط برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

این مدافع پیشین سرخپوشان تبریزی خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل این تیم بازیکن نیست بلکه مدیریت در باشگاه است. البته قطعا حضور مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاج صفی مانع از هرگونه مشکل فنی می شود اما واقعیت این است که تراکتور مشکل شدید مدیریتی دارد.