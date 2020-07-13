به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، احمد قربانی اظهار داشت: تعدادی از عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در کرمان دستگیر و پس از طی مراحل تحقیق و رسیدگی حکم قانونی صادر شده است و نیز تعدادی از اعضای گروهک‌های معاند نیز در کرمان دستگیر شده و در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به جرم آنها رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است

وی با اشاره به این مطلب که در این دادگاه پرونده‌های امنیتی زیادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌ی شرور یحیی احمد یوسفی و شرور آریا جاویدان اشاره کرد که نامبردگان در منطقه جنوب استان کرمان سال‌ها شرارت و آدم کشی می‌کردند و با اقدامات ایذائی خود علاوه بر از بین بردن امنیت منطقه باعث از بین رفتن رشد اقتصاد آن منطقه نیز شده بودند. خوشبختانه هر دو نفر در عملیات‌های جداگانه ای توسط سربازان گمنام حضرت ولیعصر (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان، دستگیر و به پرونده‌های آنها در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان رسیدگی و پس از صدور حکم اعدام و اجرای آنها، امنیت به منطقه بازگشت و باعث خوشحالی مردم و رشد مجدد اقتصاد و سرمایه گذاری شد.

وی با اشاره به فعالیت چهار شعبه در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، عنوان کرد: ورودی پرونده به این دادگاه در سال گذشته ۶ هزار و ۷۲۵ پرونده و ورودی پرونده در سه ماهه اول سال جاری یک هزار و ۲۹۵ پرونده بوده و در همین بازده زمانی خروجی پرونده سال قبل شش هزار و ۶۴۱ فقره پرونده و سه ماهه سال جاری یک هزار و ۲۱۰ پرونده بوده است.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان با اشاره به این مطلب که در سال گذشته در مجموع ۷۷ درصد ابلاغیه‌های این دادگاه به صورت الکترونیک صورت گرفته است، بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال ۸۱ درصد ابلاغیه‌های به نحو الکترونیک بوده است.

قربانی عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا و جهت جلوگیری از سرایت این بیماری به زندان و در اجرای تدابیر مسئولین قوه قضائیه علی الخصوص ریاست کل دادگستری استان کرمان، مقرر شد که به هیچ عنوان متهمین از زندان به مراجع قضائی اعزام نشوند و جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت الکترونیک و از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد که در این راستا در سه ماهه نخست امسال ۴۰۰ جلسه دادگاه و تحقیق از طریق ویدئو کنفرانس در مجتمع قضائی شهید باهنر کرمان صورت گرفته است که این موضوع علاوه بر جلوگیری از تسری بیماری کرونا به زندان، باعث کاهش هزینه بسیار زیادی در اعزام و بدرقه متهمین از زندان تا مرجع قضائی شده است

وی در تشریح صلاحیت‌های رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده‌ها نیز گفت: ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری به جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است را تصریح کرده است این جرایم عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است مثل دخالت در امور پزشکی یا قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالا به صورت حرفه‌ای و یا سازمان یافته و یا قاچاق کالا که مستلزم حبس باشد.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان با تاکید بر این مطلب که استان کرمان در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور از جایگاه بسیار مطلوبی برخوردار است، اظهار کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری بی‌بدیل رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای و رهنمودهای ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان کرمان، همدلی و تعامل بسیار خوبی بین نیروهای عمل کننده اعم از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و سپاه پاسداران استان کرمان با مراجع قضائی حاکم است.

وی ادامه داد: این همدلی و تعامل باعث ایجاد موفقیت بسیار زیادی در امر مبارزه شده است چرا که رصدهای اطلاعاتی حاکی از این است که قاچاقچیان مواد مخدر برای حمل محموله‌های خود از استان کرمان به عنوان میدان مین یاد کرده و ترجیح می‌دهند تا آنجایی که می‌توانند از مسیر کرمان استفاده ننموده یا بیشترین تدابیر و امکانات خود را برای حمل مواد خود در این مسیر به کار می‌گیرند با این حال، درصد کشفیات مواد مخدر و مورد ضربه قرار گرفتن باندهای قاچاق مواد مخدر در این استان بسیار بالا است.

قربانی اظهار داشت: در پایان لازم است این نکته را یادآوری نمایم که پدیده‌ی شوم مصرف مواد مخدر از حربه‌های دشمنان انسانیت است آنان که برای رسیدن به مطامع دنیوی خود جان انسان‌ها بر ایشان مهم نیست و سعی می‌کنند با شیوع این بلای خانمان سوز در جوامع انسانی به اهداف دنیوی خود برسند.