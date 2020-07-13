مشارکت ۱.۵ میلیارد تومانی خیران زنجانی در طرح مفتاح الجنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد زنجان، هدایت صفری گفت: امسال به علت شیوع ویروس منحوس کرونا، طرح مفتاح الجنه بهمنظور تفقد و دلجویی عاطفی از نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان بهصورت نیابتی اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح از طریق برقراری ارتباط تلفنی با خیران و به نیابت از آنان با خانوادههای تحت حمایت دیدار میشود، اظهار داشت: در کنار ارزش معنوی این اقدام خداپسندانه و دلجویی عاطفی از مددجویان تحت حمایت، مساعدتهای نقدی و غیرنقدی انجامشده از طرف خیران به نیابت از آنها به خانوادهها ارائه میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، با اشاره به عملکرد و اقدامات کمیته امداد در قالب «طرح مفتاح الجنه» در سهماهه نخست امسال، تصریح کرد: در قالب این طرح با هشت هزار و ۳۰۲ خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان به نیابت از خیران دیدار و از آنها دلجویی عاطفی بهعملآمد.
صفری از کمک یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومانی کمیته امداد استان زنجان برای رفع مشکلات و نیازهای خانوادههای مورد بازدید در قالب «طرح مفتاح الجنه» در سهماهه نخست امسال خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای موجود از مجموع کمکهای صورت گرفته به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در قالب «طرح مفتاح الجنه»، بیش از یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان از طریق خیران و مسئولان زنجانی مشارکتکننده در این طرح، مساعدت شده است.
وی با اشاره به استقبال خوب خیران و مسؤولان نیکاندیش زنجانی از اجرای طرح مفتاح الجنه نیابتی، از تحقق ۱۲۳ درصدی برنامه هدفگذاری شده در این بخش در سهماهه نخست امسال خبر داد و افزود: برنامهریزیشده است با بهرهگیری از تجربه موفق اجرای طرح مفتاح الجنه بهصورت نیابتی، تا پایان امسال از این طریق با ۵۰ درصد خانوادههای تحت حمایت این نهاد در استان زنجان دیدار و از آنها تفقد و دلجویی به عمل آید.
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