زمان آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان دارالقرآن الکریم، به دلیل تداوم بیماری کرونا در کشور و نیز جهت حفظ سلامتی شرکت‌کنندگان در آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم، زمان برگزاری مرحله اول پانزدهمین دوره آزمون که پیش از این ۲۷ تیرماه اعلام شده بود، به تعویق افتاد.

مقرر بود تا این آزمون یک روز پس از آزمون دکترا برگزار ‎شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا، برپایی آزمون دکترا نیز به تعویق افتاد.

زمان جدید برگزاری این مرحله از آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد رمضانی‌فرد، مدیرکل آموزش و سنجش حفظ قرآن سازمان دارالقرآن در این زمینه اظهار کرد: امیدوارم با فروکش کردن بیماری کرونا، این آزمون در بهترین شرایط برگزار شود.

وی با بیان اینکه حفاظ و شرکت‌کنندگان در آزمون برای پیگیری این موضوع باید به صورت روزانه به پایگاه اطلاع‌رسانی تلاوت سازمان دارالقرآن مراجعه کنند، گفت: با توجه به شرایط موجود، اطلاعات ثبت نامی شرکت‌کنندگان در آزمون، همان اطلاعاتی است که تا به امروز بوده و این امر بدان معنا است که تعویق زمان برگزاری آزمون موجب امکان ویرایش اطلاعات نخواهد شد.