۱۴ سری جهیزیه به زوج های جوان جهرمی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه دار بودن کمک‌های مومنانه به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه، بسیجیان گروه‌های جهادی راسخون و شهید ابراهیم هادی از حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) جهرم، با جذب کمک‌های مردمی از خیرین نیک اندیش، اقدام به تهیه ۱۴ سری جهیزیه جهت نوعروسان، کردند.

محسن جهانگیر، فرمانده حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) در حاشیه آئین رونمایی از این کمک‌های مومنانه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حضور امام جمعه جهرم و تنی چند از مسئولین ادارات شهرستان، ۱۴ سری جهیزیه به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، تحویل ۱۴ زوج جوان شد.

وی ضمن تقدیر از همراهی تیپ نیرو مخصوص المهدی (عج) عنوان داشت: نصف هزینه خرید اقلام جهیزیه توسط بسیجیان گروه‌های جهادی راسخون و شهید ابراهیم هادی این حوزه مقاومت، از خیرین نیک اندیش جمع آوری و نیم دیگر آن توسط زوجین تأمین شده است.

جهانگیر هدف از اجرای این برنامه را، تسهیل در امر ازدواج آسان و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین تحکیم بنیان خانواده، بیان کرد.

وی در ادامه با اشاره به شعار سال، افزود: ۲۳ قلم کالای خریداری شده در این ۱۴ سری جهیزیه، کالای با کیفیت ایرانی و با هدف حمایت از تولید داخل بوده است.

جهانگیر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه دار بودن کمک‌های مواسات و مومنانه به اقشار ضعیف اجتماع، عنوان داشت: انشاالله همزمان با عید بزرگ غدیر خم، چهارمین مرحله تأمین جهیزیه نو عروسان، توسط بسیجیان آن حوزه مقاومت پیگیری و اهدا خواهد شد.