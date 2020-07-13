درخواست برای اهدای پلاسما از سوی بهبودیافتگان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا و قرار گرفتن استان در وضعیت بحرانی و بستری بیماران مبتلا به ویروس کووید ۱۹ در بیمارستان های استان، انتقال خون استان گلستان از بهبودیافتگان این بیماری خواست به شکرانه بازیابی سلامتشان، با اهدای پلاسما به نجات جان بیماران کرونایی تازه مبتلاشده کمک کنند.

مدیرکل انتقال خون گلستان در این زمینه گفت: در عرض چند روز بعد از اهدای پلاسما این فرآورده در بدن اهداکننده جایگزین و بازسازی خواهد شد که این امر نشان می‌دهد جای نگرانی برای سلامت اهداکننده وجود ندارد.

سید صادق بنی عقیل افزود: با توجه به اثربخشی مناسب پلاسماهای بهبود یافتگان در نجات جان بیماران تازه مبتلا شده به این ویروس،از کسانی که یک ماه از سلامتی و رفع علائم بیماری شان می گذرد درخواست می‌کنیم به بخش مرکز جامع اهدای خون گلستان مراجعه کنند.