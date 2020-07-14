مجموعه مقالات «کرونا و جامعه ایران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل مجموعه مقالات «کرونا و جامعه ایران» (سویههای فرهنگی و اجتماعی) حاوی ۳۶ مقاله به کوشش: محمد سلگی، داریوش مطلبی و اسماعیل غلامیپور به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
عناوین مقالات «کرونا و جامعه ایران» (سویههای فرهنگی و اجتماعی) به این شرح است:
«بیشپزشکی شدن جامعه در دورۀ پساکرونا» - ابراهیم حاجیانی
«کرونا و دولت اجتماعی» - اسماعیل غلامیپور
«کرونا، فرصتی برای برساخت مسئلۀ اجتماعی» - سعید معیدفر
«کرونا، فضای مجازی و حکمرانی جدید» - عبدالحسین کلانتری
«سیاست ارتباطیِ دور از هم و در کنار هم؛ تصویری از شبکهای شدن ارتباطات کرونایی» - هادی خانیکی
«سیاست و زندگی با ویروس کرونا» - علیاصغر سعیدی
«آسیبشناسی نظام حکمرانی در مواجهه با کرونا» - سجاد فتاحی
«سمتوسوی سیاستگذاری اجتماعی در دوران پساکرونا» - یاسر باقری
«سیاستگذاری اجتماعی در دروۀ کرونا» - حبیبالله مسعودی فرید
«کرونا و ضرورت گفتمان سیاست اجتماعی» - سارا شاهعلی
«بیتابی نظام فرهنگ در برابر کرونا» - خسرو طالبزاده
«تأثیر ویروس کرونا بر حیات فرهنگی با تأکید بر صنعت نشر» - داریوش مطلبی
«تأثیر کرونا بر صنعت نشر کتاب» - هامون شریفی میلانی
«بحران کرونا و ایفای مسئولیت اجتماعی هنرمندان» - سیده راضیه یاسینی
«تولید و عرضۀ آثار هنری در دوران کرونا» - فرزانه فرشیدنیک
«خیالِ موسیقی و بحرانِ کرونا» - نرگس آذری، نیما فردوسی
«کرونا، پادشاه خبرها، سایۀ مرگ- جُستاری دربارۀ خطرِ هژمونی خبر در دوران بحران» - سجاد مرادی، مسعود اسدینژادِ جمالی
«کرونا، فاصلهگذاری اجتماعی و فرهنگ ویدئویی پلتفرمی» - حسین حسنی
«عزاداری مجازی در دوران همهگیری کرونا» - رضا تسلیمی طهرانی
«مردمنگاریِ کرونای ایرانی» - نعمتالله فاضلی
«نگاهی جامعهشناختی به کرونایی شدن جامعه» عباس کاظمی
«ظرفیتهای سرمایۀ اجتماعی در مدیریت بحران بحثی پیرامون ویروس کووید ۱۹ در ایران» - حمیده دباغی
«کرونا و ضرورت ارتقا مسؤلیت فردی و اجتماعی» - زهره سعیدی
«منطق یونیورسالِ فاجعه؛ چرا باید کرونا را قدر بدانیم؟»- محمدرضا کلاهی
«دوران کرونا، محمل بازاندیشی در خویشتن» - فاطمه علمدار
«کرونا و برخی باورهای دینیِ سنتی» - حسن محدثی گیلوایی
«فرهنگ دینی در دورۀ کرونا از نگاه افکار عمومی» - محمد آقاسی
«بحران کرونا و آیندۀ دینداری» - مهدی رفیعی بهابادی
«جنبشهای اجتماعی در عصر پساکرونا» - سعیده امینی
«بحران کرونا و تغییرات در رفتار باروری» - داوود مرادی
«علم و آموزش نولیبرال در جهان پساکرونا» - رضا ماحوزی
«آموزشوپرورش در بحران» - حسین اسکندری، اعظم جلالی جواران
«آموزش مجازی در دورۀ کرونا» - امیر نامی
«کرونا و جراحت روانی؛ تحلیلی روانشناختی از عارضۀ کرونا در ایران» - محمّدرضا جلالی
«کرۀ زمین در حصر خانگی؛ ضدروایتی که به کلانروایت تبدیل میشود» - حسین اسکندری، وحید مصطفیپور
«مدیریت بحران از منظر روانشناسی اجتماعی» - مجید صفارینیا
علاقه مندان میتوانند متن کامل کتاب را اینجا ببینند!
نظر شما