مجموعه مقالات «کرونا و جامعه ایران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل مجموعه مقالات «کرونا و جامعه ایران» (سویه‌های فرهنگی و اجتماعی) حاوی ۳۶ مقاله به کوشش: محمد سلگی، داریوش مطلبی و اسماعیل غلامی‌پور به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

عناوین مقالات «کرونا و جامعه ایران» (سویه‌های فرهنگی و اجتماعی) به این شرح است:

«بیش‌پزشکی شدن جامعه در دورۀ پساکرونا» - ابراهیم حاجیانی

«کرونا و دولت اجتماعی» - اسماعیل غلامی‌پور

«کرونا، فرصتی برای برساخت مسئلۀ اجتماعی» - سعید معیدفر

«کرونا، فضای مجازی و حکم‌رانی جدید» - عبدالحسین کلانتری

«سیاست ارتباطیِ دور از هم و در کنار هم؛ تصویری از شبکه‌ای شدن ارتباطات کرونایی» - هادی خانیکی

«سیاست و زندگی با ویروس کرونا» - علی‌اصغر سعیدی

«آسیب‌شناسی نظام حکم‌رانی در مواجهه با کرونا» - سجاد فتاحی

«سمت‌وسوی سیاست‌گذاری اجتماعی در دوران پساکرونا» - یاسر باقری

«سیاست‌گذاری اجتماعی در دروۀ کرونا» - حبیب‌الله مسعودی فرید

«کرونا و ضرورت گفتمان سیاست اجتماعی» - سارا شاه‌علی

«بی‌تابی نظام فرهنگ در برابر کرونا» - خسرو طالب‌زاده

«تأثیر ویروس کرونا بر حیات فرهنگی با تأکید بر صنعت نشر» - داریوش مطلبی

«تأثیر کرونا بر صنعت نشر کتاب» - هامون شریفی میلانی

«بحران کرونا و ایفای مسئولیت اجتماعی هنرمندان» - سیده راضیه یاسینی

«تولید و عرضۀ آثار هنری در دوران کرونا» - فرزانه فرشیدنیک

«خیالِ موسیقی و بحرانِ کرونا» - نرگس آذری، نیما فردوسی

«کرونا، پادشاه خبرها، سایۀ مرگ- جُستاری دربارۀ خطرِ هژمونی خبر در دوران بحران» - سجاد مرادی، مسعود اسدی‌نژادِ جمالی

«کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی و فرهنگ ویدئویی پلتفرمی» - حسین حسنی

«عزاداری مجازی در دوران همه‌گیری کرونا» - رضا تسلیمی طهرانی

«مردم‌نگاریِ کرونای ایرانی» - نعمت‌الله فاضلی

«نگاهی جامعه‌شناختی به کرونایی شدن جامعه» عباس کاظمی

«ظرفیت‌های سرمایۀ اجتماعی در مدیریت بحران بحثی پیرامون ویروس کووید ۱۹ در ایران» - حمیده دباغی

«کرونا و ضرورت ارتقا مسؤلیت فردی و اجتماعی» - زهره سعیدی

«منطق یونیورسالِ فاجعه؛ چرا باید کرونا را قدر بدانیم؟»- محمدرضا کلاهی

«دوران کرونا، محمل بازاندیشی در خویشتن» - فاطمه علمدار

«کرونا و برخی باورهای دینیِ سنتی» - حسن محدثی گیلوایی

«فرهنگ دینی در دورۀ کرونا از نگاه افکار عمومی» - محمد آقاسی

«بحران کرونا و آیندۀ دین‌داری» - مهدی رفیعی بهابادی

«جنبش‌های اجتماعی در عصر پساکرونا» - سعیده امینی

«بحران کرونا و تغییرات در رفتار باروری» - داوود مرادی

«علم و آموزش نولیبرال در جهان پساکرونا» - رضا ماحوزی

«آموزش‌وپرورش در بحران» - حسین اسکندری، اعظم جلالی جواران

«آموزش مجازی در دورۀ کرونا» - امیر نامی

«کرونا و جراحت روانی؛ تحلیلی روان‌شناختی از عارضۀ کرونا در ایران» - محمّدرضا جلالی

«کرۀ زمین در حصر خانگی؛ ضدروایتی که به کلان‌روایت تبدیل می‌شود» - حسین اسکندری، وحید مصطفی‌پور

«مدیریت بحران از منظر روان‌شناسی اجتماعی» - مجید صفاری‌نیا

علاقه مندان می‌توانند متن کامل کتاب را اینجا ببینند!