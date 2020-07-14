به گزارش خبرنگار مهر، رمان «طوفان خورشیدی» نوشته آرتور سی کلارک و استیون بکستر بهتازگی با ترجمه مشترک شادی حامدیخواه و پوریا ناظمی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «شاهکارهای ادبیات علمی و تخیلی» اینناشر و جلد دوم کتاب «ادیسه زمان» است.
آرتور سی کلارک یکی از اسلاف داستانهای علمی تخیلی است و جایزهای نیز برای انتخاب آثار برگزیده اینژانر به نام او وجود دارد. نسخه اصلی کتاب موردنظر سال ۲۰۰۵ منتشر شده است.
قصه جلد اول «ادیسه زمان» درباره ماجراجوییهای سه فضانورد روس و آمریکایی، چند سرباز سازمان ملل و یک لشگر از سربازان انگلیسی قرن نوزدهمی با همکاران هندیشان بود. «نخستزادگان» موجوداتی هستند که کمابیش به پیریِ کیهان، زمین را زیر نظر دارند. اما انسان از وجود نخستزادگان آگاه نیست تا آنکه در لحظهای کوتاه، زمین تکهتکه میشود و دوباره مثلِ یک جورچینِ عظیم به هم متصل میشود. ناگهان سیاره و تمام موجوداتِ زنده ساکن بر آن، دیگر از یک روزگارِ واحد نیستند. دنیا به چلتکهای از دورانهای مختلف تبدیل میشود؛ از دورانِ پیش از تاریخ تا سال ۲۰۳۷. از هر کدام از زمانها هم ساکنانی حاضر هستند که حالا باید در کنار یکدیگر زندگی کنند.
اما داستان «طوفان خورشیدی» بهعنوان جلد دوم از اینقرار است که ذهن بیسِسا دات بهعنوان شخصیت اصلی، درگیر یادآوری خاطراتش از پنج سال زندگی در دنیای جانشین زمین، بهنام میر، است. میر، دنیایی پازلمانند و ساختهشده از مردمان و سرزمینهایی بوده که از دورههای مختلف تاریخ کره زمین گرد هم آمده بودهاند. اما در زمان حال که داستان جریان دارد، نخستزادگان یعنی موجودات اسرارآمیز با قابلیتهای فناورانه نامحدود، او را از میر به زمین برگرداندهاند؛ زمینی که معلوم نیست در چه سالی به سر میبرد.
در ادامه داستان بیسسا دات متوجه میشود گویی دوهزار سال گذشته و نقشههایی که قبلا توسط تماشاگران مرموز چندسالنوری آنطرفتر جریان داشت، حالا خود را به شکل طوفان خورشیدی نشان میدهند. اینطوفان برای از بینبردن شکلهای مختلف زندگی در کره زمین طراحی شده بودند و از طریق بمباران پرتوهای مرگبار عمل میکردند. سوالاتی که اینمیان ذهن شخصیت اصلی داستان را آزار میدهند، از اینقرارند که چرا نخستزادگان، میر را به وجود آوردند یا چرا او را به آنجا بردند و سپس فقط یکروز پس از نخستین ناپدیدشدنش او را به زمین برگرداندند.
با جلوتر رفتن داستان بیسسا زمانی که دانشمندان نوعی نابههنجاری را در مرکز خورشید کشف میکنند، به پاسخ سوالاتش میرسد و پاسخها هم ترسناک هستند؛ ازجمله اینکه نابههنجاری چون علت طبیعی ندارد پس نتیجه مداخله بیگانگان است. حالا بیسسا باید برابر بمب ساعتی خورشیدی بایستد و در دورهای که شبیه آخرالزمان است و تفاوتهای اعتقادی و سیاسی خود را با قدرت نشان میدهند، مردم را با یکدیگر متحد کند...
اینکتاب با ۴۴۸ صفحه و قیمت ۶۸ هزار تومان منتشر شده است.
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