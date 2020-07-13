الغنوشی مامور رایزنی با رئیس جمهور تونس درباره تشکیل دولت جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، شورای مشورتی جنبش النهضه تونس اعلام کرد که راشد الغنوشی مامور رایزنی با رئیس جمهور و احزاب این کشور به منظور دست یابی به توافقی درباره تشکیل دولت جدید شده است.

عبدالکریم الهارونی رئیس شورای مشورتی جنبش النهضه تونس گفت: راشد الغنوشی مامور رایزنی با قیس سعید رئیس جمهور تونس برای تشکیل دولت جدید شده است. همچنین الغنوشی مامور گفتگو با احزاب در تونس در همین راستا شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: اوضاع اقتصادی دشوار است و الیاس الفخفاخ از پس امور بر نمی آید.

الهارونی به نقش قیس سعید رئیس جمهور تونس در خروج این کشور از بحرانی که با آن دست و پنجه نرم می کند، هم اشاره کرد.

رئیس شورای مشورتی جنبش النهضه تونس ابراز امیدواری کرد که توافقی به دور از محاسبات سیاسی کوته نظرانه رخ دهد.

وی بحث از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را هم نابهنگام توصیف کرد و گفت: اگر بخواهیم انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کنیم باید نظام انتخاباتی تغییر کند تا شرایط کنونی تکرار نشود.