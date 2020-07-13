مهار حریق در مخازن میعانات گازی پترونفت/ تلفات جانی نداشتیم

جواد جهان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام حریق در مخازن میعانات گازی کارخانه پترونفت در شهرک صنعتی کاویان فریمان گفت: با اعلام حریق سریعاً به محل حادثه اعزام شدیم و توانستیم آتش را مهار کنیم.

مسئول آتشنشانی شهرک صنعتی کاویان فریمان با بیان اینکه در پی حادثه رخ داده در کارخانه پترونفت، ۶ مخزن این کارخانه درگیر آتش شده بود، اظهار کرد: آتش باعث شد که یکی از مخازن به دلیل انفجار به بیرون پرتاب شود که خوشبختانه تنها به سقف یکی از سوله‌های شهرک صنعتی برخورد کرده بود.

وی با بیان اینکه برای اینگونه حریق نیاز به نیروی کمکی است، افزود: آتش نشانی کاویان در محدوده شهرک صنعتی پیشرو حساب می‌شود و در ابتدای کار ما وارد عمل می‌شویم تا حریق را مهار کنیم.

جهان دوست اظهار کرد: در چنین مواردی از شهرستانهای اطراف نیرو اعزام می‌شود که امروز از مشهد، فریمان و فرهادگرد به این عملیات نیرو اعزام شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه تا قبل از رسیدن نیروهای کمکی ۸۵ درصد از حریق اطفا شده بود.

مسئول آتشنشانی شهرک صنعتی کاویان فریمان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت آن هم در زمانی که نیروها مشغول کار بودند، گفت: علت حادثه توسط نیروی انتظامی در دست بررسی است.

وی از حضور نیروهای عملیات آتشنشانی مشهد، فریمان و فرهادگرد، نیروی انتظامی و سپاه در کنترل و مهار این حادثه تشکر کرد.