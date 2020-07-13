به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در حاشیه مراسم رونمایی از خودروهای جدید جمعآوری زباله، افزود: مطالعه میدانی نشان میدهد که در حوزه مدیریت پسماند رعایت پروتکلهای بهداشتی به خوبی انجام شده به شکلی که پسماندها به عنوان کانونی برای شیوع بیماریهای عفونی قلمداد نشده این در حالی است که در سایر بخشهای دنیا یکی از کانونهای شیوع انباشت پسماندها محسوب میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مدیریت خوب حوزه پسماند در شهر تهران موجب شده که قلیلترین میزان ابتلا علیرغم این که کارگران این حوزه در خط مقدم مقابله قرار دارند را شاهد باشیم در حقیقت به طور کلی خدمات شهری در تهران به عنوان افرادی که در خط اول مقابله با کرونا هستند معدل ابتلای بسیار پایینی دارند و در این حوزه بسیار ممتاز عمل کردند و توانستند به خوبی از پرسنل خود صیانت کنند.
زالی با اشاره به اینکه میزان زبالههای عفونی از زمان شیوع کرونا پنج برابر ظرفیت شده است، افزود: در تهران ۲۰۰۰ تن زباله بیمارستانی جمع آوری میشد که در بحث کرونا این رقم به ۷۰۰۰ تن یعنی ۳.۵ برابر تناژ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر تفکیک در مبدا و دخالت در مقصد نیز با بهره گیری از ۱۵ هزار نیروی خدماتی در پس این ماجرا محقق شده است که لازم است از شهرداری و کارکنان آن برای این موضوع قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: با تدابیری که در ستاد مقابله با کرونا اتخاذ شد ظرفیت تفکیک زباله بیمارستانی در بیمارستانها افزایش پیدا کرد و در شهرداری تهران نیز تدابیر خوبی برای جمع آوری این زبالهها اتخاذ شد به طور میانگین هر تخت بیمارستانی ۳.۵ تا ۵ کیلوگرم زباله دارند که درصدی از آن عفونی است در حقیقت همه زبالههای بیمارستانی عفونی قلمداد نمیشوند.
زالی با اشاره به تزریق ۴۰ دستگاه خودروی حمل زباله بیمارستانی که به صورت هوشمند امروز به ناوگان مدیریت پسماند شهر تهران اضافه شده است، گفت: این سیستم کاملا هوشمند و قابل ردیابی است همچنین افرادی که با این ماشینها کار میکنند تبحر بیشتری در جمع آوری این زبالهها دارند در نهایت این زبالهها در سلول جداگانهای دفع خواهند شد.
وی افزود: سیستم هوشمندی که امروز شاهد رونمایی آن بودیم بخش زیادی از نگرانیها را رفع میکند و مدیریت هوشمند پسماند را اداره میکند، به شکلی که رضایت مندی بیمارستانها در حوزه جمع آوری سریعتر زبالههای عفونی را به همراه دارد. امیدوارم به نقطهای برسیم که با بهره گیری و توسعه این سیستم بتوانیم زبالههای عفونی تولید شده منازل را به شکلی بهداشتی جمع آوری کنیم.
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