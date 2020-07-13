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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱:۲۵

رویترز:

آمریکا یک تبعه لبنانی مرتبط با حزب الله را آزاد کرد

آمریکا یک تبعه لبنانی مرتبط با حزب الله را آزاد کرد

خبرگزاری رویترز مدعی شد که آمریکا ماه گذشته یک تبعه لبنانی مرتبط با حزب الله را از زندان های خود آزاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز مدعی شد که آمریکا ماه گذشته یک تبعه لبنانی را که واشنگتن وی را به اتهام تأمین مالی حزب الله بازداشت کرده بود، آزاد کرده است.

رویترز مدعی شد که آزادی این تبعه لبنانی در پی گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا صورت گرفته است.

این ادعای رویترز در حالی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در پی مذاکرات دو طرف را تکذیب کرد.

«علی شمخانی» در همین خصوص گفت که «⁧تبادل زندانیان در نتیجه مذاکره صورت نگرفته و هیچ مذاکره‌ای هم در آینده انجام نخواهد شد.

کد مطلب 4973434

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