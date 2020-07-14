۶۰درصد فوتی های کرونا درگلستان بیماری زمینه ای داشتند/فوت ۱۲ کودک

عبدالرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۶۰ الی ۶۵ درصد بیمارانی که بر اثر کرونا در گلستان فوت کردند، بیماری زمینه‌ای داشته و این عمل در اطفال بیشتر صادق است.

طبق گفته فاضل از مجموع ۱۲ کودک فوت شده در استان بر اثر کرونا، ۱۱ نفر بیماری زمینه‌ای داشته و تنها یک نفر فاقد بیماری بود.

وی افزود: بار مراجعات کودکان به بیمارستان‌ها در پیک دوم کرونا ثابت مانده و هم اکنون ۳۰ کودک در بیمارستان‌های طالقانی گرگان و گنبدکاووس بستری هستند.

فاضل در خصوص کیت گفت: کمبودی در این مورد نداریم اما هزینه آن بالا است و البته گرفتن روزی ۴۰۰ آزمایش توان بالایی نیروی انسانی را می طلبد.

وی تصریح کرد: احتمال ابتلای فردی که در آزمایشگاه، روزانه با ۴۰۰ کیت سروکار دارد بیش از کسی است که با فرد مبتلا در ارتباط است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص نحوه درمان بیماران هم گفت که تمام پروتکل‌های کشوری در استان رعایت می‌شود.

فاضل با تأکید بر اینکه هر بیمار پروتکل خاص درمانی خودش را دارد، افزود: اکسیژن تراپی، درمان‌های حمایتی، مصرف کورتون‌ها، ای وی آی جی، تعویض خون و پلاسمادرمانی از جمله راه‌های درمان است.

وی معضل بزرگ استان را کمبود دستگاه‌های اکسیژن برشمرد و گفت: طی ۱۰ روز آینده با خرید تجهیزات جدید این مشکل برطرف می‌شود.