به گزارش خبرنگار مهر، بلای موج دوم شیوع ویروس کرونا بالاخره دامن فعالیتهای هنری را هم گرفت، سالنهای سینما و تئاتر در پایتخت برای یک هفته تعطیل شد تا پیشبینیها مبنیبر آغاز دومین دور تعطیلات بلندمدت کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور به تحقق نزدیکتر شود.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران شب گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از اعمال محدودیتهای یک هفتهای در این استان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
محسنیبندپی در تشریح مصادیق این محدودیتها از سینما، تئاتر و مراکز مشابه نیز نام برده است. این تصمیمات در پی بررسیهای علمی و کارشناسی ستاد مقابله با کرونا استان تهران و تأیید آن در کمیته انتظامی و اجتماعی و امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده و بنا به گفته استاندار تهران در صورت تشدید شیوع کرونا امکان تمدید این تعطیلیها منتفی نیست.
بر این اساس کلیه سالنهای سینما و تئاتر در پایتخت که پس از چهار ماه تعطیلی به دلیل موج اول کرونا، از ابتدای تیرماه فعالیت خود را از سر گرفته بودند، در کمتر از یک ماه فعالیتهایشان مجدداً به وضعیت تعلیق درخواهد آمد.
تعلیق فعالیت مراکز هنری در پایتخت از آن رو حائز اهمیت است که بخش عمدهای از چرخه اقتصادی فعالیتهای هنری کشور در تهران متمرکز است و با اعمال این محدودیت یک هفتهای عملاً کل فعالیت سینما و تئاتر کشور به کما میرود.
پیش از این زمزمه تعطیلی مراکز هنری در برخی استانهای بزرگ دیگر که در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار داشتند به گوش رسیده بود و دور از ذهن نیست که با اجرایی شدن محدودیتهای جدید در تهران، موج تعطیلی مراکز هنری به دیگر استانها نیز سرایت کند.
لازم به یادآوری است که از زمان آغاز به کار فعالیتهای هنری از ابتدای تیرماه در سه حوزه سینما، تئاتر و موسیقی، فعالان و مخاطبان این حوزهها با چالشهای جدی نیز مواجه بودند؛ در حوزه موسیقی هیچ کنسرتی به مرحله اجرا نرسید. در تئاتر سالنهای بزرگ و اصلی با بحران عدم تقاضا برای اجرا مواجه بودند و تنها سالنهای کوچک با نمایشهای ارزان توانستند میزبان مخاطبان باشند.
در سینما هم بهغیر از دو فیلم «شنای پروانه» و «خوب، بد، جلف ۲؛ ارتش سری» باقی فیلمها نتوانستند فروش قابل توجهی داشته باشند و وضعیت فروش «شنای پروانه» بهعنوان پرفروشترین فیلم این بازه زمانی هم در حدانتظار عوامل نبود و به همین دلیل دو روز پیش رسول صدرعاملی تهیهکننده این فیلم اعلام کرد از روز چهارشنبه این هفته اکران فیلم را متوقف خواهند کرد تا پس از فروکش کردن تهدید کرونا و بازگشت شرایط عادی، مجدداً فیلم روانه پرده شود.
در صورت استمرار سیر صعودی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت فرهنگی و هنری در سراسر کشور، احتمالاً این تعطیلات حداقل تا پایان ماه محرم ادامه داشته باشد.
اتمام دومین دوره تعطیلات سراسری فعالیتهای فرهنگی و هنری منوط به عدم تحقق این پیشبینی است که با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان شرایط فراگیری و شیوع ویروس منحوس کرونا، تشدید خواهد شد!
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