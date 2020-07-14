به گزارش خبرنگار مهر، سفر علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران به بلژیک برای انجام تست های پزشکی و نهایی کردن امور قراردادش با تیم آنتورپ بلژیک، بازتاب گسترده ای در رسانه های بلژیک داشته است.

روزنامه ها و سایت های خبری بلژیک برای شناخت بیشتر از بیرانوند، سراغ فردی رفته اند که در فوتبال ایران سابقه کار دارد. این فرد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی کشورمان است که برای چند ماه در این تیم فعالیت کرد و سپس از ایران جدا شد.

ویلموتس که نقش وی در انتقال بیرانوند به بلژیک پررنگتر از هر فرد دیگری است، در مصاحبه ای درباره بیرانوند گفت: هماهنگ شدن یک میهمان و تازه وارد با فوتبال اروپا به سادگی امکانپذیر نیست. یک زبان متفاوت، یک فرهنگ متفاوت، دور از خانواده و ... به عنوان مثال علی نمی تواند انگلیسی صحبت کند که این خودش یک مشکل است. اگر می خواهید او بهترین عملکرد را داشته باشد، بهتر است که برایش یک مترجم انتخاب کنید.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره توصیه هایش به بیرانوند برای لژیونر شدن و حضور در فوتبال اروپا، تصریح کرد: من آن زمان با علی صحبت کردم و گفتم که ایران را ترک کند چون او در آنجا (ایران) هر نوع کاپ و عنوان قهرمانی داشت. من هچنین به او گفتم که رقابت های فوتبال بلژیک برای او عالی خواهد بود اما نه لزوما آنتورپ. تیم خنک هم می توانست برای او خوب باشد.

ویلموتس ادامه داد: من به لوسیانو دونوفریو (مدیر ورزشی باشگاه آنتورپ) این موضوع را اطلاع دادم. هر زمان که لوسیانو را می دیدم او می گفت هرکجا بازیکن خوبی دیدی معرفی کن. آن موقع هم به او گفتم: یک دروازه بان یک میلیونی (احتمالا یک میلیون یورو) در ایران دیده ام که این نرمال و عادی نیست.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: مطمئنم که بیرانوند شما را شگفت زده می کند. حداقل این است که سه سال در یک تیم تاپ اروپایی بازی می کند.