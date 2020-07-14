کاهش سهمیه های کنکور به ۳ سهمیه/ لایحه ساماندهی به دولت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی و علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی جلساتی جداگانه با سعید رضا عاملی دبیر این شورا دیدار و گفتگو کردند.

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیدار با رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس نقشه راهی در مسیر مجلس یازدهم قرار دادند و تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس نیز باید با توجه به فرازهای فرمایشات ایشان باشد.

وی با تأکید بر یک صدا بودن و نیاز به همدلی در کشور خاطرنشان کرد: بحث‌های حاشیه‌ای و تضادهای کور، خستگی اجتماعی به وجود می‌آورد و در فضای داخلی و بین‌المللی اثر تخریب کننده دارد.

عاملی با تأکید بر اینکه وجود مقام معظم رهبری، همیشه ظرفیت‌ساز برای کشور و تأمین کننده حرکت رو به جلو برای استقرار جامعه اسلامی بوده است، افزود: اگر با دید تاریخی نگاه کنیم در واقع ما وارث تلاش‌ها و مرارت‌های انبیاء الهی و ائمه معصومین «علیهم‌السلام» هستیم که در واقع چقدر تلاش شده تا گوهر قرآن و اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل به دستمان برسد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مسیر همکاری و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس روشن است، خاطرنشان کرد: حوزه‌های کاری مشترک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس گسترده است.

عاملی تصریح کرد: در امور کلان مرتبط با فرهنگ و علم و فناوری مرتبط با قوای سه‌گانه و همچنین سیاست‌های کلان مرتبط با جامعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری می‌کند که مصوبات شورای عالی حکم قانون را داشته و لازم‌الاجراست اما موارد مربوط به مقررات و قوانین مردم نیازمند به قانون مجلس شورای اسلامی هستیم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع جمعیت ارزشمند است ولی به قانون نیاز دارد، افزود: ایشان در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس نیز در این خصوص تأکید و گله داشتند اما متأسفانه قانون جمعیت و تعالی خانواده تقریباً ۹ سال است که در مجلس مطرح شده و به نتیجه نرسیده است.

وی بر ضرورت ایجاد یک سازوکار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و افزود: اصل این سازوکار با عضویت رؤسای کمیسیون آموزش، بهداشت و فرهنگی مجلس در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورا تعریف شده است اما از آن طرف مجلس؛ سازوکاری برای حضور نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ندارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: کمیته‌های تلفیق بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون‌های مجلس به منظور هماهنگی، همکاری و یک صدایی در اجرای مصوبات شورای عالی و در امتداد آن تدبیر قوانین جدید تشکیل شود.

عاملی ۴ مسئله سهمیه‌های کنکور، کنکور، جمعیت و خانواده و اقتصاد دانش‌بنیان را از مسائل اصلی مشترک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در سال جاری عنوان کرد.

وی با اشاره به موضوع سهمیه‌های کنکور خاطر نشان کرد: لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی و اصلاح قوانین سهمیه با عنوان «لایحه توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» از سوی وزارت علوم و بهداشت به هیأت دولت رفت که در این لایحه سهمیه‌های کنکور از ۱۹ مورد به ۳ مورد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: دولت این لایحه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده است که طبیعتاً دبیرخانه نقش هماهنگ کننده بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی را ایفاء خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تجربه‌های مختلفی برای کنکور در دنیا وجود دارد، افزود: کنکور به عنوان آزمونی که در ۴ ساعت سرنوشت دانش‌آموز همراه با اضطراب، نگرانی و فشار عصبی تعیین می‌شود، روش دقیقی نیست. برگزاری این نحوه امتحان عمومی در اکثر کشورهای جهان متداول نیست.

وی تصریح کرد: به عنوان اولین اقدام در ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها، کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باید حذف شود و اختیار آزمون و پذیرش دانشجو در این مقاطع به دانشگاه‌ها داده شود.

عاملی با اشاره به موضوع جمعیت و خانواده گفت: در اولویت الف، ب، ج و راهبرد کلان سند نقشه جامع علمی کشور بحث بهداشت و درمان تأکید شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به فرهنگ و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و افزود: در تدوین اسناد اصول و ارزش‌ها لحاظ می‌شود اما در محتوای سند این اصول و ارزش‌ها تبدیل به برنامه اقدام نشده است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه توحید باید به مقوله‌های عملی تبدیل شود، اظهار داشت: رفع آزار مردم، گره گشایی از مسیر زندگی مردم، رفع استیلای کار اداری در مسیر زندگی روزمره مردم، شفافیت امور اقتصادی و… از مصادیق کار توحیدی است.

وی تصریح کرد: ارزش‌های اسلامی و فرهنگ، موضوعاتی جدا و به صورت بخشی نیست که از اقتصاد و سیاست شوند به عنوان مثال بهداشت و درمان از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی تأثیر می‌گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه طب سنتی در سند نقشه جامع علمی کشور طرح شده است، گفت: رشته‌های ترکیبی بین پزشکی مدرن و سنتی ظرفیتی خاص و از جمله موضوعات مشترک برای همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون بهداشت مجلس است.

عاملی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدبیر امام «ره» و مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» است، تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی یک بدنه به هم پیوسته هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بیشترین برگزاری جلسات این شورا در سال، در دوران ریاست مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است، گفت: در واقع ایشان علم و فناوری و فرهنگ را مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و تعالی جامعه ایرانی می‌دانند.