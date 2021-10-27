  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵

قائم مقام ستاد نقشه علمی اعلام کرد؛

آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور

آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان درباره ساماندهی سهمیه‌های کنکور اظهار داشت: یکی از بندهای مصوبه سنجش و پذیرش به ساماندهی سهمیه‌های کنکور اختصاص داشت، که به تصویب رسید.

وی ادامه داد: قرار شد سهمیه‌های کنکور اصلاح شود و رئیس مجلس هم پذیرفت اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های خاصی را در جهت این سهمیه‌ها تصویب کند، تمام قوانین و سیاست‌های مربوط به آن از طریق مجلس پیش برده شود و همان زمان هم بود که ساماندهی سهمیه‌ها تصویب و به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شد که ظرف شش ماه پس از ابلاغ که بیش از دو ماه آن نیز گذشته است، تمام سیاست‌های مربوط به ساماندهی سهمیه‌ها را در ستاد نقشه نهایی و به شورا ابلاغ کنیم.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به ضرورت وجود سهمیه‌ها افزود: برخی از سهمیه‌ها لازم هستند و برخی از سهمیه‌ها هم نمی‌خواهم بگویم لازم نیستند، ولی باید ساماندهی و اصلاح شوند، چون قرار بوده که برخی از این سهمیه‌های عدالت اجتماعی را ایجاد کنند.

کبگانیان افزود: ما کار کارشناسی در این خصوص را شروع کرده‌ایم، ۶ ماه از زمان ابلاغ، وقت داشتیم که در دستور جلسه قرار خواهیم داد و همه را بررسی می‌کنیم و این بسته را به صورت سیاست‌هایی در شورای عالی به تصویب خواهیم رساند، اول باید در ستاد نقشه جامع علمی آن را نهایی و تصویب کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم.

وی درباره اینکه آیا سال آینده ساماندهی سهمیه‌ها به آزمون سراسری می‌رسد یا خیر گفت: ما مجبور هستیم ظرف ۶ ماه سیاست‌های ساماندهی سهمیه‌ها را ارائه بدهیم و امیدواریم سال آینده به نتیجه برسد ولی زمان اعمال آن و اینکه در کنکور سال آینده اعمال می‌شود یا خیر باید توسط قانونگذار اعلام شود.

کبگانیان در خصوص مصوبه سهمیه فرزندان هیأت علمی نیز گفت: آن سهمیه نبوده بلکه تسهیلات است و مقداری متفاوت از موضوع سهمیه‌ها، ولی باز هم در بسته سیاستی ما دیده خواهد شد.

کد مطلب 5337043
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مستضعفین ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      1 10
      پاسخ
      سهمیه برای فرزندان هیات علمی تبعیض مضاعف و بی عدالتی آشکار در ایران !!!!
    • محمد IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سهميه كنكور و آزمون هاي ديگر تبعض آشكار و بي عدالتي در آموزش هاي عالي كشور است !! و اين حق الناس است باعث نارضايتي عموم مردم خواهد شد!!! مسئولين محترم خواهشمند است به اين موضوع حق الناس توجه ويژه داشته باشند. و هرچه زودتر و سريعتر اين نا عدالتي و حق الناس را رفع و همين امسال آنرابه اجرا بگذارند.
    • رحيم IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      باسلام . جناب كبكانيان توجه و عنايت داشته باشيد اين سهميه آزمون هاي دانشگاهها ، به نوعي باعث سر خوردگي مردم عادي ، و همچنين فرار نخبه ها از كشور شده است .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها