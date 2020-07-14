مجری و داوران مسابقه «۷۷ ساعت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «۷۷ ساعت»، هفته گذشته از کاوه خداشناس به عنوان مجری بازیگر «۷۷ ساعت» نام برده شد و ارسلان قاسمی و سپند امیر سلیمانی نیز بازیگران شرکت کننده در این پروژه معرفی شدند. مسابقه «۷۷ ساعت» شامل بخش‌های میدانی و استودیویی است و تابستان امسال توسط یک گروه بزرگ در شبکه آموزش تولید می‌شود تا پاییز به آنتن برسد.

در کنار کاوه خداشناس، شهرزاد کمال زاده نیز اجرای این مسابقه را برعهده دارد.

شرکت کنندگان هم با فراخوان‌هایی که منتشر شده در حال ثبت نام هستند و در کنار مردم معمولی چهره‌ها نیز در این مسابقه شرکت خواهند کرد. از جمله شیدا یوسفی بازیگر سریال‌های «بچه مهندس» و «نون خ» که اخیراً به جمع بازیگران پروژه پیوسته است.

لیلا اوتادی و رامتین خداپناهی نیز به عنوان داور در پروژه خواهند بود و عملکرد شرکت کنندگان را قضاوت خواهند کرد.

چند چهره دیگر نیز به عنوان شرکت کننده در مسابقه حاضر خواهند شد که به مرور معرفی خواهند شد. تیمی متشکل از تکنسین‌ها و بازیگران نیز داوری مسابقه را برعهده خواهند داشت.

ابوطالب که این روزها «شام ایرانی» را در شبکه نمایش خانگی و مسابقه «هفت روز و هفت ساعت» را در شبکه نسیم دارد، سال ۹۱ مسابقه «سرزمین دانایی» را به عنوان اولین رئالیتی شو در تلویزیون داشت و با «۷۷ ساعت» تجربه مشابهی را رقم خواهد زد.