به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره این کشور در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اذعان کرد: آیا واقعا کسی باور می‌ کند که این «انتخابات» صادقانه بوده است؟

رئیس جمهور آمریکا که از نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره این کشور و شکست سنگین هم حزبی هایش به شدت عصبانی است، اضافه کرد: چطور ممکن است نظرسنجی‌ ها تا این حد اشتباه از آب درآیند؟؟؟ حجم آرای زودهنگامی که ناگهان وارد شمارش شد، آن‌قدر زیاد بود که پیروزی را غیرممکن می‌ ساخت؛ فارغ از اینکه چه تعداد انسان برای رأی دادن پای صندوق‌ ها رفته باشند. همه چیز به دستگاه‌ ها مربوط می‌ شود؛ دستگاه‌ هایی که اهمیتشان بسیار بیشتر از خود رأی‌دهنده است!

شبکه سی بی اس نیوز پیشتر به نقل از ترامپ گزارش داد: معتقدم دموکرات ها تمایل دارند با من همکاری کنند در غیر این صورت هر چیزی را وتو خواهم کرد. ... معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری خواهان بود اما آمریکایی ها به اهمیت عملکرد ما در این خصوص آگاه هستند!