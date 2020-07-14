۱۱ روز مذاکره سرانجامی جز شکست نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، اتیوپی امروز سه شنبه اعلام کرد که گفتگوها با مصر و سودان درباره سد النهضه با شکست روبرو شده است.

سیلیشی بیکیلی وزیر منابع آبی و انرژی اتیوپی گفت: مذاکرات سه جانبه (مصر، سودان و اتیوپی) درباره سد النهضه که طی ۱۱ روز گذشته با حضور ۱۱ ناظر و کارشناس جریان داشت، شب گذشته بدون دست یابی به هیچ توافقی پایان یافت.

وی افزود: باوجود پیشرفت‌هایی که در مذاکرات رخ داد اما توافقی که منجر به حل بحران درباره سد النهضه شود، حاصل نشد. ما امروز گزارشی را به اتحادیه آفریقا و رهبرانمان آماده می‌کنیم.

این در حالی است که اتیوپی بر آبگیری سد النهضه در جولای جاری اصرار دارد؛ اما سودان و مصر با آن مخالف هستند.

قبلاً، آبی احمد نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد بود: اختلافات ما درباره آبگیری و راه اندازی سد در داخل خانواده آفریقایی حل خواهد شد. ما زیانی به مصر نمی‌رسانیم و آبگیری سد را برای استفاده از فصل باران‌های فراوان، شروع خواهیم کرد.

این درحالی است که منابع سودانی اعلام کرده اند که دولت اتیوپی آبگیری سد النهضه را به شکل پنهانی شروع کرده که این سبب کاهش سهم آب در سودان شده است. این منابع بیان کردند که همه شواهد حکایت از این موضوع دارد و سودان از کمبود آبی که به آن وارد می‌شود، شکایت دارد.

همزمان محمد السباعی سخنگوی وزارت منابع آبی مصر گفته بود: اطلاعاتی در این زمینه که اتیوپی مخفیانه شروع به آبگیری سد کرده است، وجود ندارد. هر که از شروع آبگیری سد در حال حاضر می‌گوید از او بپرسید که درست می‌گوید یا خیر. مذاکرات میان مصر و سودان و اتیوپی ادامه دارد و تحول جدیدی رخ نداده است و امیدواریم که تحول مثبتی رخ دهد.

گفتنی است که مصر بشدت به آب نیل نیاز دارد. حدود ۹۰ درصد از منابع آبی مصر از رود نیل تأمین می‌شود. همین مساله اهمیت نیل را برای زندگی و اقتصاد مصر نشان می‌دهد. حدود ۸۶ درصد از آبی که به سد اسوان می‌رسد از ارتفاعات اتیوپی سرچشمه می‌گیرد.

نیمی از رودخانه نیل در مناطق پر بارش بالای خط استوا در کشورهای تانزانیا و کنیا و نیمی دیگر در مناطق کاملاً خشک مصر واقع شده است. مصر در طول تاریخ خود با کسب بیشترین منافع از این رودخانه و داشتن یک تمدن رودخانه‌ای، رابطه‌ای ناگسستنی با رود نیل داشته است. منافع استراتژیک، ژئوپلیتیک و اقتصادی مصر به دلیل نیاز به آب برای کشاورزی، صنعت و تأمین آب شرب ۹۰ میلیون نفر، همواره اهمیت نیل به عنوان شاخص امنیت ملی این کشور را به روشنی نمایان کرده است.

از سوی دیگر، اتیوپی از اینکه طی دهه‌ها و سده‌های گذشته نتوانسته از موقعیت ژئواستراتژیک خود به عنوان یک کشور بالادستی به لحاظ در اختیار داشتن منابع آبی فراوان بهره گیرد بسیار ناراضی و حتی خشمگین است.

در گذشته دولت آدیس‌آبابا به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی لازم و نیز وضعیت سیاسی ناپایدار نتوانسته بود زیر ساختهای مربوط به مدیریت منابع آبی خود را ایجاد کند. اکنون که اتیوپی در زمینه ایجاد زیر ساختهای لازم به توانمندی نسبی رسیده است به هیچ وجه حاضر نیست از حق خود در مدیریت آبی رود نیل صرفنظر کند.