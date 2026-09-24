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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

استاندار کرمان: یادواره‌های شهدا راه عزت و سرافرازی ایران است

استاندار کرمان: یادواره‌های شهدا راه عزت و سرافرازی ایران است

کرمان- استاندار کرمان گفت: یادواره‌های شهدا تضمین آینده کشور و راه عزت و سرافرازی میهن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب دوم مهر ماه در بیست و یکمین یادواره ۴۹ شهید شهر جوپار، با گرامی داشت یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری شهدای هشت سال دفاع مقدس در دفاع از انقلاب، نظام، حریم امنیت و تمامیت ارضی کشور گفت: رزمندگان ما، روحیه دفاع و مقاومت را در کشور تثبیت کردند تا امروز ملت ایران مقابل دشمنان تا دندان مسلح مقاومت کند.

وی افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا در سال‌های گذشته توانسته، روحیه ایثارگری و مقاومت را در مردم زنده نگه دارد و همین روحیه نیز موجب شد تا از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان؛ کشور دذ برابر هجمه‌های بی‌امان دشمنان مصون بماند.

استاندار کرمان، ادامه داد: یادواره‌های شهدا تضمین آینده کشور و راه عزت و سرافرازی ما برای آینده میهن خواهد بود.

گفتنی است بیست و یکمین یادواره ۴۹ شهید شهر جوپار در حرم ابناء امام موسی‌بن جعفر (ع) برگزار شد.

کد مطلب 6957696

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