به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب دوم مهر ماه در بیست و یکمین یادواره ۴۹ شهید شهر جوپار، با گرامی داشت یاد و خاطره رشادتها و ایثارگری شهدای هشت سال دفاع مقدس در دفاع از انقلاب، نظام، حریم امنیت و تمامیت ارضی کشور گفت: رزمندگان ما، روحیه دفاع و مقاومت را در کشور تثبیت کردند تا امروز ملت ایران مقابل دشمنان تا دندان مسلح مقاومت کند.
وی افزود: برگزاری یادوارههای شهدا در سالهای گذشته توانسته، روحیه ایثارگری و مقاومت را در مردم زنده نگه دارد و همین روحیه نیز موجب شد تا از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان؛ کشور دذ برابر هجمههای بیامان دشمنان مصون بماند.
استاندار کرمان، ادامه داد: یادوارههای شهدا تضمین آینده کشور و راه عزت و سرافرازی ما برای آینده میهن خواهد بود.
گفتنی است بیست و یکمین یادواره ۴۹ شهید شهر جوپار در حرم ابناء امام موسیبن جعفر (ع) برگزار شد.
کرمان- استاندار کرمان گفت: یادوارههای شهدا تضمین آینده کشور و راه عزت و سرافرازی میهن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب دوم مهر ماه در بیست و یکمین یادواره ۴۹ شهید شهر جوپار، با گرامی داشت یاد و خاطره رشادتها و ایثارگری شهدای هشت سال دفاع مقدس در دفاع از انقلاب، نظام، حریم امنیت و تمامیت ارضی کشور گفت: رزمندگان ما، روحیه دفاع و مقاومت را در کشور تثبیت کردند تا امروز ملت ایران مقابل دشمنان تا دندان مسلح مقاومت کند.
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