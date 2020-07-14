به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، با گذشت چند سال از برنامه حمایت از توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق، تعداد این شرکتها، از ۸۰۰ شرکت عبور کرده است و هر ماه به تعداد آنها افزوده میشود. شرکتهای خلاق که در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی فعالیت میکنند، برای توسعه فعالیتهای خود به منابعمالی قابل اتکاء نیازمند هستند.
این شرکتها در زمینه تولید محتوا، صنایع دستی، انیمیشن، گیاهان دارویی و بسیاری دیگر از عرصهها فعال هستند و برای جهش در تولید، نیازمند ابزارهای مالی مناسب هستند.
ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تنوعبخشی به سبد مالی شرکتهای خلاق، تفاهم نامه جدیدی با یک صندوق فعال در حوزه زیست بوم نوآوری منعقد کرده است.
بر اساس مفاد تفاهم نامه امضاء شده میان ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز و یک صندوق پژوهش و فناوری، لیزینگ محصولات و خدمات صنایع خلاق از طریق اعطای تسهیلات به خریداران محصولات و خدمات تا سقف سه میلیارد ریال انجام میگیرد.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه، سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در پروژههای مختلف از طریق جذب مشارکت مدنی تسهیل میشود. همکاری در جهت شناسایی و به کارگیری ابزارهای جدید مالی و همکاری برای حضور در رویدادها، از جمله دیگر مفاد مورد توافق در این تفاهم نامه است.
دو طرف برای همکاری بیشتر در جهت توسعه پشتیبانی مالی از ایجاد مرکز نوآوری سینما نیز توافق کردند.
همچنین این صندوق پژوهش و فناوری به عنوان مبادی جدید شناسایی شرکتهای خلاق معرفی میشود و این نهاد میتواند مطابق قوانین و مقررات، شرکتهای مستعد برای فعالیت در حوزه صنایع خلاق را شناسایی کند.
همکاری در جلب مشارکت دیگر سرمایه گذاران برای ایجاد منابع مالی مشترک جهت تامینمالی شرکتهای خلاق، دیگر مسئلهای بود که این دو نهاد بر روی آن توافق کردند. بر اساس این سند همکاری، دو طرف در تمام حوزههای مالی، همکاری خواهند کرد تا میزان حمایت مالی از شرکتهای خلاق افزایش یابد.
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