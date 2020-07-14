مجموع معتادان زنجان نسبت به استان های دیگر کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر سه شنبه درمر اسم افتتاح پروژه‌های بهزیستی شهرستان‌های طارم و خدابنده در محل استانداری زنجان، به مناسب سازی فضای فیزیکی شهر برای معلولان تاکید کرد و گفت: تحقق این امر مهم باعث حضور فعال معلولین در جامعه می‌شود.

وی به اجرای طرح اقدام ملی مسکن به ویژه در بخش حمایتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام شده که یکی از جلسات آتی به موضوع تامین مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد.

استاندار زنجان، به افتتاح مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان استان تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: مجموع معتادان استان نسبت به استان‌های دیگر کمتر است.مجموع معتادان استان نسبت به استان های دیگر کمتر است که می توان با مدیریت مناسب به ویژه با راه اندازی مرکز بازتوانی معتادان برنامه های بهتری را در این زمینه ارائه کرد.

حقیقی تشکیل شورای مشارکت‌های بهزیستی را اقدام خوب اعلام کرد و گفت: معاون سیاسی و امنیتی استان نیز نسبت به تشکیل شورای سالمندان اقدام کند.

وی همکاری و مشارکت خیرین در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف بهزیستی را بسیار مهم اعلام کرد و افزود گسترش ویروس کرونا مانع حضور عینی و تقدیر از خیران این عرصه شده است.

استاندار زنجان، ابراز کرد: برای این نوع ویروس نه درمان و نه واکسن خاصی وجود ندارد و بر این مبنا بزرگترین رسالت همگان آموزش، عمل به آن، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.

حقیقی بر لزوم فضاهای مجازی و الکترونیکی در خصوص کرونا تاکید کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی در ایام کرونایی افزایش یافته است.

وی به شیوع بیماری کرونا در استان اشاره کرد و یاد آور شد: جامعه هدف تحت پوشش، دستورالعمل‌های بهداشتی فردی و حتی فاصله گذاری اجتماعی را به خوبی رعایت می‌کنند.

استاندار زنجان، گفت: با توجه به سرعت شیوع بیماری کرونا باید بیش از گذشته عموم مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

حقیقی تاکید کرد: ویروس در همه جا وجود دارد که در این خصوص با مدیریت هدفمند می‌توان عوارض ناشی از آن را به حداقل رساند.