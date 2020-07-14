به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی امروز سه شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی مدیریت کرونا با بیان اینکه همه با هم در مقابل کرونا ایستادگی می‌کنیم، گفت: استان وارد شرایط بحرانی شده و مرگ‌های ناشی از کرونا به سمت دو رقمی شدن پیش می‌رود، از این رو محدودیت‌های موجود به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید می‌شود.

وی اظهار داشت: وضعیت استان به گونه‌ای است که محدودیت‌های جدیدی در قالب مصوبات ستاد به محدودیت‌های موجود اضافه شده و اعمال خواهد شد.

استاندار لرستان هدف از این محدودیت‌ها را پیشگیری از برگزاری تجمعات عنوان کرد و افزود: هر دلیلی که موجب تجمع و ازدحام جمعیت شود کمک به شیوع کرونا است، چه مراسم شادی باشد و چه عزا، نشست دوستانه، جلسات اداری و هر عملی که منجر به ازدحام شود، ممنوع است.

خادمی تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان و پر شدن بیمارستان‌های استان، رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

وی گفت: مجموعه دولت به دنبال تقویت امکانات درمانی، افزایش تست‌ها و ردیابی افراد مبتلا جهت درمان و قرنطینه است که این اقدامات بخشی از کار بوده و عمده راه مقابله با شیوع کرونا در همکاری مردم است.