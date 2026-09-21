کارشناس روسی: بازی با ایران کِسِل کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال روسیه در فیفادی پیش رو سه دیدار تدارکاتی به ترتیب رو در روی ایران، نامیبیا و نیجریه برگزار خواهد کرد و روس ها در اولین بازی خود در تاریخ ۷ مهر به مصاف تیم ملی فوتبال ایران در شهر کازان خواهند رفت.

الکساندر موستووی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال روسیه در گفتگو با رسانه «چمپیونات» گفت: در شرایطی که همه تیم‌ها مشغول برگزاری دیدارهای انتخابی بین‌المللی هستند، ما دوباره باید بازی دوستانه انجام دهیم. با این حال خوب است که تیم ملی روسیه حداقل حریفان نسبتاً خوبی دارد. بنابراین در این وقفه کسل‌کننده نخواهد بود.

لازم به ذکر است که ایران و روسیه تاکنون ۷ بار به مصاف هم رفته اند که ۴ پیروزی از آن روس ها بوده و تیم ملی کشورمان هم یک بازی به برتری رسیده و دو بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.