بررسی «بودجه سلامت» در سال ۱۴۰۶ کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نخستین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۶ وزارت بهداشت به ریاست طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با حضور جمعی از معاونان وزیر بهداشت، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، مدیران حوزه بودجه و برنامه‌ریزی و مدیران معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت برگزار شد.

حاضران در این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهادات حوزه‌های تخصصی خود را درباره فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح کردند.

در ادامه، مهم‌ترین پیشنهادات الزامات منابع و مصارف بودجه‌ای حوزه‌های مختلف نظام سلامت در سال ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت و مدیران معاونت های مختلف وزارت بهداشت ضمن تشریح نیازها و اولویت‌های اختصاصی بخش‌های تحت مسئولیت خود، به بیان ابهامات موجود در فرآیند بودجه‌ریزی پرداختند و برخی از پیشنهادات به تصویب ستاد بودجه رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و رئیس ستاد بودجه وزارت بهداشت نیز با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی دقیق منابع مورد نیاز حوزه سلامت، بر استفاده از ظرفیت و تجارب معاونت‌ها و مدیران مختلف در تدوین پیشنهادات بودجه‌ای تأکید کرد.

این جلسه در راستای مأموریت ستاد بودجه سال ۱۴۰۶ و با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، انطباق پیشنهادات با برنامه‌های عملیاتی و قوانین و مقررات بودجه‌ای و فراهم‌کردن زمینه برای تدوین دقیق‌تر نیازهای مالی حوزه سلامت برگزار شد.