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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

کفاش: نانوای متخلف در خراسان شمالی ۲ میلیارد محکوم شد

کفاش: نانوای متخلف در خراسان شمالی ۲ میلیارد محکوم شد

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از محکومیت یک نانوای متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل قاچاق آرد یارانه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش گفت: پرونده قاچاق یک هزار و ۴۹ کیلوگرم آرد یارانه‌ای در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کفاش گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6953474

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