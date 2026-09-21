به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، سحر یاری پس از برتری تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل ژاپن در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که در بازی اول مقابل ژاپن پیروز شدیم. ژاپن تیم خوبی بود و ما این تیم را به خوبی آنالیز کرده بودیم.

وی افزود: برای بازی مقابل بنگلادش آماده می‌شویم و امیدواریم در این دیدار هم پیروز شویم.

ملی‌پوش کبدی بانوان ایران با اشاره به اینکه حریفان سرسخت ایران، تیم‌های هند و چین تایپه هستند، عنوان کرد: انشاءالله با آنالیز مقابل این تیم‌ها نیز پیروز شویم. تماس تلاش‌مان را می‌کنیم که به مدال طلا برسیم.