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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ملی‌پوش کبدی: برای طلای بازی‌های آسیایی تلاش می‌کنیم

ملی‌پوش کبدی: برای طلای بازی‌های آسیایی تلاش می‌کنیم

ملی‌پوش کبدی بانوان گفت: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که به مدال طلا در بازی‌های آسیایی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، سحر یاری پس از برتری تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل ژاپن در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که در بازی اول مقابل ژاپن پیروز شدیم. ژاپن تیم خوبی بود و ما این تیم را به خوبی آنالیز کرده بودیم.

وی افزود: برای بازی مقابل بنگلادش آماده می‌شویم و امیدواریم در این دیدار هم پیروز شویم.

ملی‌پوش کبدی بانوان ایران با اشاره به اینکه حریفان سرسخت ایران، تیم‌های هند و چین تایپه هستند، عنوان کرد: انشاءالله با آنالیز مقابل این تیم‌ها نیز پیروز شویم. تماس تلاش‌مان را می‌کنیم که به مدال طلا برسیم.

کد مطلب 6953485

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