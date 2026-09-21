پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در برخی نقاط استان احتمال افت کیفیت هوا نیز وجود دارد، اظهار داشت: دمای هوا از فردا تا اواسط هفته پیشرو کاهش حدود ۳ تا ۴ درجهای خواهد داشت و با این کاهش دما، دمای هوا به محدوده نرمال میرسد.
وی با بیان اینکه این شرایط جوی میتواند بر فعالیتهای روزمره و کشاورزی تأثیر بگذارد، تصریح کرد: شهروندان باید نسبت به وزش باد و کاهش دما توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
کارشناس هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش میکند و شهروندان میتوانند اطلاعات دقیقتر را از طریق رسانههای رسمی دریافت کنند.
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