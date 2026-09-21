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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۸

پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید در استان ایلام

پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید در استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، وزش باد گاهی به صورت نسبتاً شدید پیش‌بینی می شود و احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی وجود دارد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در برخی نقاط استان احتمال افت کیفیت هوا نیز وجود دارد، اظهار داشت: دمای هوا از فردا تا اواسط هفته پیش‌رو کاهش حدود ۳ تا ۴ درجه‌ای خواهد داشت و با این کاهش دما، دمای هوا به محدوده نرمال می‌رسد.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و کشاورزی تأثیر بگذارد، تصریح کرد: شهروندان باید نسبت به وزش باد و کاهش دما توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند و شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند.

کد مطلب 6953460

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