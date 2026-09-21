پاکسازی مسیر کوهنوردی «درکه»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، هم‌زمان با ، روز جهانی پاکسازی زمین، جمعی از مدیران ادارات محیط زیست مناطق ۲۲گانه، دبیران محیط زیست محلات شهر تهران و تعدادی از فارغ‌التحصیلان دوره مربی‌گری محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، ابتدای مسیر کوهنوردی محله درکه جمع شدند تا به صورت نمادین و با هدف فرهنگسازی به پاکسازی بخشی از مسیر بپردازند.

محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در حاشیه این برنامه با اشاره به هدف از برگزاری این برنامه گفت: حضور خانواده محیط زیست شهرداری تهران در مسیر درکه، صرفاً با هدف جمع‌آوری زباله انجام نشده، بلکه تلاش می‌کنیم با یک اقدام عملی، فرهنگ حفاظت از طبیعت و مسؤولیت‌پذیری در قبال محیط زیست را ترویج دهیم.

وی افزود: وقتی فعالان محیط زیست و افرادی که دغدغه حفاظت از طبیعت را دارند، خودشان در پاکسازی محیط مشارکت می‌کنند، این اقدام می‌تواند برای گردشگران و شهروندانی که در این مسیر حضور دارند، جنبه الگوسازی و فرهنگ‌سازی داشته باشد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به نقش رفتار شهروندان و گردشگران در حفظ پاکیزگی طبیعت گفت: ممکن است حتی برخی از افرادی که در این محیط حضور دارند، در ایجاد شرایطی که امروز نیازمند پاکسازی است، نقش داشته باشند؛ بنابراین لازم است نسبت به رفتار خود در طبیعت مسؤولانه‌تر عمل کنیم و حفظ پاکیزگی محیط زیست را به یک مطالبه و رفتار عمومی تبدیل کنیم.

باغخانی‌پور در پایان با قدردانی از مشارکت مدیران ادارات محیط زیست مناطق، دبیران محیط زیست محلات و مربیان محیط زیست در این برنامه، برای همه فعالان و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست آرزوی موفقیت کرد و بر تداوم اقدامات فرهنگی و مشارکت‌محور در حوزه حفاظت از محیط زیست تأکید داشت.

قرعه‌کشی و اهدای هدایا به شرکت‌کنندگان، پایان‌بخش برنامه‌های این مراسم بود.