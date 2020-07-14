به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، نشست مشترک بررسی گزارش پیشرفت کار برطبق تفاهم‌نامه‌ گسترش همکاری‌های فناورانه، تخصصی و اجرایی برای توسعه‌ حوزه‌های مرتبط با خودرو با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی، و مدیرعامل شرکت تولید کننده خودرو امروز برگزار شد.

در این نشست که با گذشت کم‌تر از سه ماه از امضای این تفاهم‌نامه برگزار شد، یک قرارداد و یک تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌ «خدمات فنی و مهندسی، تدوین دانش فنی، طراحی، مشاوره و ساخت قطعات اپتیک و لوازم جانبی» و «گسترش همکاری‌های فناورانه، تخصصی و اجرایی برای توسعه‌ حوزه‌های مرتبط با خودرو» به امضا رسید.

همکاری جهاددانشگاهی در تولید خودروهای برقی

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری بخش صنعت و دانشگاهی گفت: هر جا که مدیران صنعتی به دانشگاهیان اعتماد کردند و با آن‌ها همکاری می‌کنند، سرعت کار بیشتر شده و زودتر به نتیجه می‌رسد.

وی با بیان این‌که تجربیات مدیران صنعتی بسیار ارزشمند است، ادامه داد: به همکاری با شرکت خودروسازی به‌صورت بلندمدت فکر می‌کنیم و متعهد هستیم این اعتماد را با کار خوب پاسخ دهیم.

طیبی با اشاره به این‌که به‌صورت برخط پیگیر جلسات تحقق این تفاهم‌نامه‌ هستیم، افزود: برای جهاددانشگاهی مهم است که اگر قولی دادیم به‌خوبی عملیاتی کنیم.

رئیس جهاددانشگاهی هم‌چنین در رابطه با پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست پیرامون همکاری در تولید خودروهای برقی، گفت: در زمینه‌ی خودروهای برقی و الکتروموتورها، جهاددانشگاهی توانمندی‌های خوبی دارد و آماده‌ی همکاری است.

محورهای همکاری جهاددانشگاهی و ایران‌خودرو

تفاهم‌نامه‌ای نیز در رابطه با «گسترش همکاری‌های فناورانه، تخصصی و اجرایی برای توسعه‌حوزه‌های مرتبط با خودرو» منعقد شد.