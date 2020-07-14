به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خواجه وند در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پیرامون جلسه امروز خصوصی سازی سرخابی ها گفت: این جلسه پیرو جلسات هفتگی در خصوص مهیا نمودن شرایط واگذاری دو شرکت پرسپولیس و استقلال و تاکید سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در خصوص امکان واگذاری در مهلت تعیین شده، برگزار شد.

وی تصریح کرد: گزارشی از اقدامات در روند خصوصی سازی ارائه شد و به امید خدا در زمان تعریف شده و با جدیت وزیر ورزش و جوانان این اتفاق مهم محقق خواهد شد.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: در این جلسه در خصوص روند امکان انتقال سند مجموعه درفشی فر و قیمت گذاری دو ورزشگاه دیگر و حسابرسی دفاتر جهت امکان ارائه به سازمان خصوصی سازی بحث و گزارش مناسب ارائه شده است.