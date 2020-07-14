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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۷

 معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس:

خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس در زمان تعیین شده محقق می‌شود

خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس در زمان تعیین شده محقق می‌شود

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: به امید خدا در زمان تعریف شده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خواجه وند در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پیرامون جلسه امروز خصوصی سازی سرخابی ها گفت:  این جلسه پیرو جلسات هفتگی در خصوص مهیا نمودن شرایط واگذاری دو شرکت پرسپولیس و استقلال و تاکید سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در خصوص امکان واگذاری در مهلت تعیین شده، برگزار شد.

وی تصریح کرد: گزارشی از اقدامات در روند خصوصی سازی ارائه شد و به امید خدا در زمان تعریف شده و با جدیت وزیر ورزش و جوانان این اتفاق مهم محقق خواهد شد.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: در این جلسه در خصوص روند امکان انتقال سند مجموعه درفشی فر و قیمت گذاری دو ورزشگاه دیگر و حسابرسی دفاتر جهت امکان ارائه به سازمان خصوصی سازی بحث و گزارش مناسب ارائه شده است.

کد مطلب 4974205

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