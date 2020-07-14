آتش سوزی ناو آمریکایی نتیجه جنایت دولت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در جمعی از فرماندهان مقاومت در واکنش به آتش سوزی ناو آمریکایی «یواس‌اس بونهوم ریچارد» اظهارداشت: آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاده بویژه حادثه ناو نتیجه عمل و رفتار و جنایت دولت آمریکا است و این وعده الهی است که هرکسی ظلم و جنایتی کند دچار عذاب الهی می‌شود. اینها چون کلام الهی را تغییر دادند و ظلم کردند و جنایت مرتکب شدند گرفتار قهر و عذاب الهی شدند.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها بی خودی دنبال مقصر نگردند و دیگران را متهم نکنند این آتشی است که خودشان روشن کرده اند و امروز این آتش آنها را در بر گرفته است. باید به ان ها بگوییم این اتفاق پاسخ جنایت‌های شما است که به دست عناصر خود شما اتفاق افتاده است، خداوند با دست خود شما، شما را مجازات می‌کند.

فرمانده نیروی قدس سپاه خطاب به دولت آمریکا، یادآور شد: هنوز روزهای خوشی های شماست روزهای بسیار سخت و حوادث سختی پیش روی شما و رژیم صهیونیستی است.

سردار قاآنی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ارتش آمریکا خسته و فرسوده شده و تجهیزات آن به آهن پاره تبدیل شده است. مدتها است فرماندهان نیروی دریایی ارتش آمریکا می‌گویند این ناوها آهن پاره‌هایی بیش نیستند. آمریکا باید وضع بد خود را قبول کند و بیش از این به بشریت و مردم خود ظلم نکند.