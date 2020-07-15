مجید شفیعی نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب جدیدم بهزودی با عنوان «گذری بر خاک نمناک» توسط نشر تاریخ ایران منتشر و راهی بازار نشر میشود. اینکتاب مجموعهداستانی درباره ۱۰ بنای ایرانی ثبتشده در فهرست میراث جهانی است.
وی افزود: این ۱۰ بنای کهن که میراث سرزمین ما هستند، برای اولینبار سوژه داستانهایی در ژانر فانتزی و اساطیری شدهاند و از خانم منصوره اتحادیه مدیر نشر تاریخ ایران بهخاطر اعتمادی که برای چاپ کتابی برای نوجوانان کردند، سپاسگزارم چون مخاطبان اصلی ایننشر، بزرگسالان هستند.
اینداستاننویس در ادامه گفت: در نوشتن اینکتاب، بناهای ارزشمند و تاریخی را همراه با قهرمان داستانهایی کردهام تا آنها را از مهجوریت بیرون آورند و در نتیجه، نوجوانانمان بدانند چه بر میراث کهن ایران گذشته است. متن کتاب را هم در دو قسمت داستانی و غیرداستانی نوشتهام. بخش غیرداستانی برای شناخت کلی از بناهای موردنظر نوشته شده و بخش داستانی هم روایتی فانتزی- اساطیری از آنبناها را در خود جا داده است.
شفیعی گفت: قصههای اماکنی که در اینکتاب به آنها پرداختهام، عبارتاند از «راز معبد» قصهای از معبد چغازنبیل، «خاک نمناک» قصهای از ارگ بم، «رویاها» قصهای از پاسارگاد، «گفتگوی ارواح» قصهای از تخت جمشید، «ماهی بزرگ» قصهای از سازههای آبی شوشتر، «زندان دیو» قصهای از تخت سلیمان، «خانه مهر» قصهای از کلیسای سنت استپانوس، «رویای سلطان» قصهای از گنبد سلطانیه، «باغ فیروزهای» قصهای از میدان نقش جهان و «کلمات سنگی» قصهای از سنگ نبشته بیستون.
وی در پایان گفت: تصویرگری قصههای اینکتاب توسط یاسمن جنیدی انجام شده و کتاب در حال حاضر در مرحله صفحهآرایی است.
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