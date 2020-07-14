محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده که این آمار ابتلاء از آغاز موج دوم کرونا در استان بی سابقه است.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۶۶ نفر است، افزود: از این تعداد ۴۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۲۸ مورد ترخیص و ۳ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با توجه به اینکه طی روز گذشته بیمارستان‌های استان و بخش‌های اورژانس بسیار شلوغ بود لذا از هم استانی‌ها خواستاریم تا به دلیل موارد جزئی و خفیف و موارد غیر مرتبط با کرونا به اورژانس‌ها مراجعه نکنند و برای اینگونه موارد حتماً به مراکز بهداشتی و درمانگاه‌هایی که برای این منظور تعریف شده مراجعه فرمایند.