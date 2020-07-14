به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در نشست علمی همایش «گام دوم انقلاب؛ مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز» در دانشگاه جامع امام حسین (ع) با اشاره به اینکه مکتب شهید سلیمانی یک مکتب انسان ساز، عملیاتی و جهادی است، گفت: مکتب سلیمانی در حقیقت ظهور و بروز یک کلمه طیبه است که از یک اعتقاد فلسفی برخوردار بوده و دارای سبکی قاعده مند است.

وی با بیان اینکه این مکتب برخوردار از فرهنگ توأم با معنویت است افزود: مکتب شهید سلیمانی به مثابه بذری است که در صورت کاشته شدن به یک درخت تناور تبدیل و شاخ و برگ آن در قلوب انسان‌ها گسترش پیدا می‌کند و آسمان قلوب بشری را به فتح خود درخواهد آورد.

رضایی با اشاره به اینکه مکتب شهید سلیمانی رسالت خود را از زمین شروع کرد اما توانست آسمان‌ها را فتح کند، تصریح کرد: این مکتب همواره از ابتدای شکل گیری خود در پی عمل به تکلیف بود و در حقیقت بنای آغازین آن را تکلیف مداری بنا نهاد.

رئیس کمیته علمی همایش گام دوم انقلاب اسلامی با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی در پی عمل به تکلیف الهی و تولید اندیشه، استراتژی و راهبرد بوده عنوان کرد: لازمه تکلیف الهی، شناخت تکلیف و چگونگی عمل به آن است.

رضایی با بیان اینکه لازمه شناخت تکلیف الهی، برخورداری از نگاه اسلامی و دین شناسانه است تا با شناخت محیط و شرایط موجود زمینه تطبیق این شناخت با دین فراهم شود، تاکید کرد: باید در این مسیر نسبت به مسائل شرعی، راهبرد دشمن، طراحی نقشه راه، ابتکار و داشتن خلاقیت برای عبور از موانع پیشرو آگاهی داشته و درپی عمل به وظیفه باشیم.

وی با بیان اینکه حکم "ولی" در تشخص تکلیف و چگونگی انجام آن باید سرلوحه کار قرار گیرد تاکید کرد: باید بدانیم وقتی داعش مردم یک روستا را گروگان گرفته و با چاقو گلوی مردم بیگناه را می‌فشارد تکلیفمان چیست؟

وی با اشاره به ضرورت برخورداری از عقلانیت جمعی در مسیر انجام تکلیف ادامه داد: گاه در سوریه، عراق، لبنان و تمام جنگ‌ها ساعت‌ها بحث می‌شد تا به عقلانیت جمعی دست پیدا کنیم، در واقع شهید سلیمانی تا آخرین ساعات حیاط خود بر مبنای عقلانیت جمعی برای شناخت تکلیف و چگونگی انجام بهتر آن عمل کرد.

وی با اشاره به اینکه مکتب سلیمانی نشأت گرفته از دل مکتب امام (ره)، مقام معظم رهبری و فرماندهان ۸ سال دفاع مقدس بود، گفت: اساس این مکتب عمل به تکلیف الهی است و همین عمل به تکلیف بود که از سلیمانی یک کلمه طیبه ساخت تا در منطقه و قلوب مردم آسمانی شود.

رضایی به اشاره به سبک و سیاق مکتب سلیمانی در تربیت مدیران جهادی، عنوان کرد: تربیت مدیران جهادی در این مکتب از جهاد با نفس آغاز شده و اگر کسی بتواند خود را کنترل کرده و بسازد می‌تواند دنیا را ساخته و کنترل کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جهاد نفس در میدان انجام می‌شود نه در اتاق‌های در بسته و دور از مردم، تصریح کرد: انسان‌ها در کوره‌های داغ زندگی، جهاد با نفس می‌کنند و تربیت مدیران جهادی بدون مدیریت انسان‌ها به خودشان امکان پذیر نیست، مدیران جهادی از مدیریت جهادی شکل می‌گیرند.

رئیس کمیته علمی همایش گام دوم انقلاب با بیان اینکه امروز صحنه‌های بین المللی نشان می‌دهد که انسان وارد عصر جدیدی شده است و آموزه‌های قبلی مانند اومانیسم و لیبرالیسم یا مکتب‌های سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی پاسخگوی نیازهای بشر نیست، خاطرنشان کرد: انسان امروزی نیازمند یک نظم نوین است که به نظر می‌رسد مکتب امام، شهید سلیمانی و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی که سرآغازی بر این مکتب است، آموزه‌های خوبی برای ساختن این نظم جدید دارند.

وی با اشاره به اینکه این نظم نوین بدون انقلاب در زندگی بشر و تمدن فعلی غرب امکان پذیر نیست، گفت: در عصر جدید نگاه به انسان، دولت و حکومت‌ها، جامعه و رابطه حکومت‌ها با جامعه نیازمند بازنگری است، آزادی بدون عدالت برای بشر امروز پاسخگو نیست.

رضایی با بیان اینکه اومانیسم و زمینی کردن انسان‌ها دیگر نمی‌تواند پاسخ نیازهای بشر را بدهد چرا که بشر موجودی هم زمینی و هم آسمانی است، یادآور شد: مکتب قاسم سلیمانی می‌تواند به نظم نوین جهانی کمک کند چرا که نماد اندیشه و مکتب طیبه به شمار می‌رود.

گفتنی است این همایش که قرار است در دی ماه امسال و با حضور مهمانان داخلی و خارجی از جبهه مقاومت برگزار شود دارای چند محور کلی از جمله «مکتب سلیمانی، ظهور عینی مکتب امامین انقلاب اسلامی»، «الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن سازدر تراز مکتب امامین انقلاب اسلامی»، «الگوی عملی مدیران جهادی تمدن ساز در تحقق عرصه‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، «شهید سلیمانی و نظم نوین انقلابی تمدن ساز»، «مدیریت جهادی و دستاوردهای مکتب شهید سلیمانی» است.