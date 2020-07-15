پارلمان شرق لیبی خواهان مداخله مستقیم مصر در جنگ داخلی لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان طبرق وابسته به نیروهای ژنرال «خلیفه حفتر» در شرق لیبی روز سه شنبه با طرحی موافقت کرد که به مصر، کشور همجوار خود، اجازه می دهد در صورت لزوم جهت مقابله با پشتیبانی ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی و مورد حمایت سازمان ملل، در جنگ داخلی این کشور بطور مستقیم مداخله نظامی کند.

شایان ذکر است که پارلمان طبرق از فرمانده خلیفه حفتر که به رغم ۱۴ ماه جنگ و درگیری در تصرف طرابلس، پایتخت لیبی، ناکام ماند، حمایت می کند.

پس از ماهها وضعیت پیچیده و بغرنج، سرانجام حمایت نظامی ترکیه به دولت وفاق ملی لیبی کمک کرد تا روند مناقشات را ظرف هفته های اخیر دگرگون کرده و ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر را که از حمایت مصر، امارات متحده عربی و روسیه برخوردار است، از شمال غرب لیبی براند.

در حال حاضر خطوط نبرد در نزدیکی شهر «سرت» یکپارچه شده است؛ شهری ساحلی و مرکزی که به مثابه دروازه ای برای پایانه های صادرات نفت لیبی است.

طبق قطعنامه مصوب در پارلمان طبرق «نیروهای مسلح مصر چنانچه خطری قریب الوقوع را علیه هر دو کشور مصر و لیبی مشاهده کنند، اجازه می یابند برای حراست از امنیت ملی دو کشور مداخله کنند».

گفتنی است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز ماه گذشته از اعزام نیروی نظامی به لیبی خبر داد و به نیروهای دولت وفاق ملی لیبی نیز هشدار داد که از خطوط مقدم کنونی میان خود و ارتش ملی لیبی عبور نکنند. دولت وفاق ملی لیبی در واکنش به این اظهارات، آن را یک «اعلان جنگ» خواند.