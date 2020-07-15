به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان کردستان، محمدرسول شیخی زاده اظهار داشت: کمک به تأمین ودیعه و اجاره مسکن نیازمندان از کمک‌های بنیاد مستضعفان بوده که اخیراً انجام‌شده و در دست اقدام است.

وی افزود: برای کمک به ودیعه مسکن نیازمندان از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل هم‌افزایی بنیاد مستضعفان و صندوق قرض‌الحسنه امداد شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به اینکه سقف این تسهیلات ۲۰ میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت آن پنج ساله است، ادامه داد: زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های پرجمعیت و خانواده‌های دارای بیماران خاص و صعب‌العلاج از اولویت دریافت این تسهیلات برخوردارند.

شیخی زاده یادآور شد: همچنین برای اجاره مسکن هشت هزار و ۳۵۵ نفر از مددجویان این نهاد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از طریق بنیاد مستضعفان کمک شده است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۷۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان کردستان هستند، بیان کرد: از این تعداد هشت هزار و ۳۵۵ خانوار اجاره نشین و فاقد مسکن هستند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: در سال گذشته از طریق این نهاد به ساخت و بازسازی هزار واحد مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان با هزینه کرد ۱۲ میلیارد تومان کمک شد.