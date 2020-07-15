نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۹۷ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۸۰۸ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۵۵ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۸۸۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۶۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۸۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۱ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۵۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۷۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۱۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۸۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۹۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۸ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۶۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۹ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۹۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۲۹۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۴۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۰۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۱۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۸ ریال ارزش‌گذاری شد.