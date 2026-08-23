معرفی برندگان جشنواره سارایوو ۲۰۲۶؛ کارگردان اتریشی برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «هر بار» یا «همیشه» ساخته ساندرا وولنر در جشنواره فیلم سارایوو هم درخشید و پس از کسب جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن، جایزه قلب سارایوو را برای بهترین فیلم بلند داستانی به خانه برد.

سومین فیلم بلند این کارگردان اتریشی توانست به اتفاق آرای هیئت داوران این جایزه را تصاحب کند.

امیلی واتسون، بازیگری که ۲ نامزدی اسکار در کارنامه دارد و ریاست هیئت داوران امسال را برعهده داشت، در تجلیل خود از این فیلم گفت: ظرافت سینمایی در این داستان مسحورکننده، انعطاف‌پذیر و متعالی، شناور است.

«هر بار» داستان یک مادر و دختر و پسر نوجوان وی را تصویر می‌کند که پس از تجربه یک تراژدی و از دست دادن دختر بزرگ خانواده، سفری به جزایر قناری را برای تعطیلاتی خانوادگی که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده‌اند، در پیش می‌گیرند و در همین جاست که زیر آفتاب ساحلی، گذشته و حال به آرامی در هم می‌آمیزند.

قلب سارایوو برای بهترین کارگردانی به آنا اوروشادزه، فیلمساز گرجستانی، برای فیلم «نقش مکمل» رسید. این فیلم اوایل امسال ۲ جایزه از جشنواره روتردام دریافت کرده بود. هیئت داوران به اتفاق آرا ترکیب بی‌پروای اوروشادزه از چیزهای پیش پا افتاده و رؤیایی و نیز کنجکاوی باطراوت‌ وی برای معنا در زندگی و سینما را ستود. این درام پر پیچ و خم و پراحساس یک ستاره سینما را در جستجویی سورئال و به طرز کنایه‌آمیز مالیخولیایی در خیابان‌های تفلیس دنبال می‌کند.

جایزه بهترین بازیگر زن به اوا کوستیچ برای بازی در فیلم «۱۷» رسید. این فیلم اولین فیلم بلندی است که کوسارا میتیچ کارگردانی از مقدونیه شمالی، ساخته و درباره نوجوانی در یک اردوی کلاسی است که از عواقب یک تجاوز جنسی رنج می‌برد. هیئت داوران بازی او را عمیقاً غریزی خواند که از ظهور بی‌باکانه یک استعداد جوان خبر می‌دهد.

جایزه بهترین بازیگر مرد به آدریان وانچیچ برای فیلم «تو به اینجا تعلق نداری» رسید. فیلمی از فلورین شربان، فیلمساز رومانیایی که برنده پلنگ طلایی لوکارنو شده و درباره پزشکی محترم است که وقتی متوجه می‌شود پسرش مظنون به قتل یک مرد کولی است، دنیایش به هم می‌ریزد. هیئت داوران بازی وانچیچ را برای دقت کم نظیرش که در خدمت کارگردان بود، ستود.

قلب سارایوو برای بهترین فیلم مستند بلند به فیلم «در آغوش گرفتن یک کوه» ساخته مشترک بیلجانا توتوروف و پتار گلومازیچ رسید. این مستند داستانی از خواهری و تنهایی در ارتفاعات مونته‌نگرو را تصویر کرده و پیش از این جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان را در جشنواره ساندنس و جایزه بزرگ جشنواره مستند لهستان را از آن خود کرده است. هیئت داوران از این مستند به عنوان «سفری فراموش‌نشدنی» یاد کرد و تصویر تأثیرگذار از دو زن خارق‌العاده با یک سبک زندگی رو به زوال، با فیلمبرداری حماسی و شگفت‌انگیز را ستود.

فهرست کامل برندگان جوایز سی و دومین جشنواره فیلم سارایوو چنین است:

بهترین فیلم بلند داستانی: «هر بار» ساخته ساندرا وولنر

بهترین کارگردان: آنا اوروشادزه برای «نقش مکمل»

بهترین بازیگر زن: اوا کوستیچ برای بازی در«۱۷»

بهترین بازیگر مرد: آدریان وانچیچ برای بازی در «تو به اینجا تعلق نداری»

بهترین فیلم بلند مستند: «نگه داشتن یک کوه»، بیلجانا توتوروف، پتار گلومازیچ

بهترین فیلم مستند کوتاه: «مبارزه مقدس» ساخته کارلا جلیچ

جایزه ویژه هیئت داوران مستند کوتاه: «کشتی جریان دارد» ساخته ژورا پاپویان

بهترین فیلم کوتاه داستانی: «هیچ‌کس چیزی نگفت» به کارگردانی تامارا تودوروویچ

تقدیر ویژه فیلم کوتاه داستانی: «پورکاتال» ساخته سیز گوردال

بهترین فیلم کوتاه دانشجویی: «ناخوشی» ساخته رکا پینچس

جشنواره فیلم سارایوو (SFF) سال ۱۹۹۵ در جریان محاصره این شهر توسط صرب‌ها در جنگ بوسنی (۱۹۹۲-۱۹۹۵) تأسیس شد و از آن زمان به مهمترین جشنواره فیلم در جنوب شرقی اروپا بدل شده است.