به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی نوجوانان ۱۷ تا ۲۹ آبان باید در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا شرکت کند. در همین راستا، قرعه‌کشی این مسابقات پنجشنبه (۵ شهریور) ساعت ۱۰:۳۰ در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود.

سید بندی رسمی این رقابت‌ها به شرح زیر است که تیم ملی نوجوانان ایران در سید ۱ قرار گرفته است:

سید ۱: یمن، تایلند (میزبان)، اندونزی، امارات (میزبان)، هند، عمان (میزبان)، ایران

سید ۲: مالزی (میزبان)، عراق، بنگلادش، ترکمنستان، کویت، میانمار (میزبان)، لائوس (میزبان)

سید ۳: افغانستان، سوریه، بحرین، اردن، قرقیزستان (میزبان)، هنگ کنگ، فلسطین

سید ۴: پاکستان، مغولستان، سنگاپور، لبنان، فیلیپین، چین تایپه، بوتان

سید ۵: کامبوج، ماکائو، برونئی، جزایر ماریانای شمالی، مالدیو، سریلانکا، گوام

مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا قرار است با حضور ۳۵ تیم در ۷ گروه ۵ تیمی برگزار شود. طبق برنامه‌ریزی AFC، مسابقات هر گروه به میزبانی یک کشور برگزار خواهد شد و تیم‌های صدرنشین هر گروه به مسابقات نهایی جام ملت‌های آسیا در ازبکستان صعود خواهند کرد.

البته میزبانان از پیش تعیین شده‌اند و با توجه به قرعه هر یک از این کشورها، میزبان هر گروه مشخص خواهد شد. بر این اساس کشورهای امارات، عمان، تایلند، مالزی، میانمار، لائوس و قرقیزستان به عنوان هفت میزبان مسابقات انتخابی جام ملت‌ها انتخاب شده‌اند که با توجه به سیدبندی مسابقات، میزبان گروه ایران، یکی از کشورهای مالزی، میانمار، لائوس و قرقیزستان خواهد بود.

رقابت‌های نهایی جام ملت‌های آسیا هم قرار است ۲۲ اردیبهشت تا ۸ خرداد در ازبکستان با حضور ۱۶ تیم برگزار شود. ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها شامل ۷ تیم صدرنشین مسابقات انتخابی جام ملت‌ها و ۹ تیم استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی، قطر، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام است.