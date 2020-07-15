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توحید بایرامی، عکاس خلاق ۲۸ ساله، آرزوی رهبری در ایام کرونا و اشاراتی که به ایثار و فداکاری پرستاران، پزشکان، کادر درمانی_بهداشتی، نیروهای داوطلبِ جوان، بسیجی و طلبه داشتند را در کنار طرحی که دوستانش چند وقت پیش با عنوان "جنگ، کار تا پیروزی" منتشر کرده بودند، تلفیق کرد؛ و نتیجه آن این شد که همه دست به دست هم دهند تا ۳۰ عکس با عنوان "روایت همدلی مردم ایران از دیروز تا امروز" در سایت رهبری منتشر شود.

تخصص او عکاسی است و پیش از انتشار این تصاویر هم پوسترهایی با محوریت عکس کار کرده است. توحید بعد از اینکه ایده این عکس‌ها به ذهنش خطور کرد به بازسازی عکس‌های دفاع مقدس و عکس‌های این روزها پرداخت؛ سبک کاری او اینگونه است که عین عکسی را که در جبهه‌های جنگ گرفته شده بود، با شخصیت‌هایی که این روزها درگیر ویروس کرونا هستند، بازسازی کند.

بایرامی می‌گوید: «از شخصیت‌های واقعی که در آرادکوه و بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند و نیروهای جهادی که داوطلبانه به کمک کادر درمان آمده اند یا در غسالخانه بهشت زهرا مشغول خدمت هستند، به عنوان سوژه استفاده کردم و از آنها خواستم تا همان ژستی را که رزمنده‌ها در عکس‌های دفاع مقدس داشتند بگیرند.»



وقتی در فضا قرار می‌گرفت تا این عکس را بگیرد، آدم‌ها را در صحنه‌هایی دید که به گفته خودش: «این ها قهرمانانی هستند که در این شرایط سخت کرونا به شدت زحمت می کشند و باید معرفی شوند.»



او از افرادی می‌گوید که زیر آفتاب سوزان تابستان، گان به تن کرده اند و عرق ریزان، علناً در فضای آرادکوه که زباله‌های بیمارستانی را در آن جا دفن می‌کنند، با جان خود بازی می‌کنند؛ این سختی را به جان می خرند تا سپری باشند در برابر جنگ تن به تن مردم با شیوع این ویروس لعنتی که احتمال دارد از پسماندهای بیمارستان‌ها منتقل شود.



از حاج آقا سلیمی می‌گوید، که اولین گروه از طلبه‌ها را گرد هم جمع کرد تا برای غسل و کفن بیماران کرونایی به بهشت زهرا بروند. گروهی که همچنان با بالا رفتن آمار جان باختگان کرونا، در بهشت زهرا مشغول خدمت هستند.



این که "هنرمندان بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای هنری و نمایشی، جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند" آرزویی بود که رهبر فرزانه در سخنان ۲۱ اردیبهشت ماه خود با ستاد مبارزه با کرونا عنوان کردند. بعضی از آرزوها چندان دست نیافتنی نیستند. مثلاً همین چند سال پیش خیلی‌ها آرزو می‌کردند کاش کسی جنگ را با نگاهی متفاوت روایت کند و شهید آوینی این کار را کرد.

شهید مرتضی آوینی مستندساز جنگ ایران و عراق بود که عکس‌های او یادگار روزهای جبهه و جنگ است. در آن روزها دشمن بود که بین جوانان و مردمان این مرز و بوم و خانواده یشان جدایی می‌انداخت و رزمنده‌ها بودند که با قهرمانی هایشان پیروز این نبرد بودند و آوینی آنها را ثبت کرد. این روزها هم ویروس کرونا با سبک و روش ناعادلانه خودش بین خانواده‌ها و عزیزانشان فاصله انداخته و عکاسانی همچون بایرامی چهره قهرمانان این روزها را با شات دوربین حفظ می‌کند.