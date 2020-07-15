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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:

باغداران استان تهران سالانه ۱۵ هزار تُن میوه خشک تولید می کنند

باغداران استان تهران سالانه ۱۵ هزار تُن میوه خشک تولید می کنند

تهران- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: باغداران استان تهران سالانه ۱۵ هزار و ۴۲۳ تُن میوه خشک تولید می کنند

کریم ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سهم استان تهران از محصولات باغی کشور ۶ درصد است اظهار داشت: هم اکنون استان تهران دارای ۴۷ هزار هکتار باغ است.

وی با بیان اینکه محصولاتی مثل سیب دماوند، گلابی ملارد، گیلاس و آلبالو شمیرانات، انگور رباط کریم، پسته ورامین، گردو و انار فیروزکوه وگوجه، آلو، هلو شلیل و قیسی شهریار دارای بیشترین میزان تولید و رتبه نخست در سطح استان است افزود: سالانه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن محصول از این باغات تولید و روانه بازار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به تولید میوه خشک در استان تهران اشاره کرد و عنوان داشت: باغداران استان تهران به تولید میوه‌های خشک مثل پسته، بادام، گردو و سنجد در سطح ۱۲ هزار و ۶۲۹ هکتار مشغول هستند و سالانه ۱۵ هزار و ۴۲۳ تُن میوه خشک تولید می‌کنند.

ذوالفقاری به برداشت محصول طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۳۴۶ هزار و ۵۰۰ ت ُن انواع میوه‌های دانه دار شامل سیب، گلابی، به طی سال گذشته از باغات استان تهران برداشت شده است.

کد مطلب 4974520

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