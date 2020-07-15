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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۶

برای کنترل قیمت انجام می‌شود

آغاز عرضه ۱۰ هزار تن مرغ منجمد در شبکه توزیع منتخب

آغاز عرضه ۱۰ هزار تن مرغ منجمد در شبکه توزیع منتخب

یک مقام مسئول گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، ۱۰ هزار تن مرغ منجمد را از محل ذخایر خود در میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب در سطح کشور عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدرضا کلامی، با بیان این مطلب، افزود: در اسفندماه سال گذشته کمبود تقاضا و بسته بودن هتل‌ها و رستوران‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، سبب شد تا مرغدار مرغ زنده را در حدود ۶ تا ۷ هزار تومان بفروشد و مصرف کننده ۱۰ هزار تومان بخرد که این وضعیت باعث شد تولید کننده متضرر شود.

وی ادامه داد: برای حفظ تعادل، دولت مقادیر مازاد عرضه مرغداران را جمع‌آوری نمود که در این راستا روزی ۲ هزار تن مرغ جمع‌آوری کردیم و الان بیش از ۹۰ هزار تن ذخایر گوشت مرغ داریم.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر و سخنگوی ستاد تنظیم بازار، گفت: در حال حاضر مرغ زنده را باید مرغدار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان درب مرغداری بفروشد و متوسط خرده فروشی حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان است اما بالاترین قیمت مرغ در سیستان و بلوچستان است که قیمت مرغ به واسطه اینکه این استان تولید زیادی ندارد و فواصل بین شهری در آن زیاد است، حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تومان بود.

کلامی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام ۱۰ هزار تن مرغ منجمد را از محل ذخایر خود در میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب در سطح کشور شروع به عرضه کرده است و قیمت مرغ مصرف کننده در میادین میوه و تره بار ۱۳ هزار تومان و در سطح خرده فروشی‌ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.

کد مطلب 4974529

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