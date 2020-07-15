آغاز عرضه ۱۰ هزار تن مرغ منجمد در شبکه توزیع منتخب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدرضا کلامی، با بیان این مطلب، افزود: در اسفندماه سال گذشته کمبود تقاضا و بسته بودن هتل‌ها و رستوران‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، سبب شد تا مرغدار مرغ زنده را در حدود ۶ تا ۷ هزار تومان بفروشد و مصرف کننده ۱۰ هزار تومان بخرد که این وضعیت باعث شد تولید کننده متضرر شود.

وی ادامه داد: برای حفظ تعادل، دولت مقادیر مازاد عرضه مرغداران را جمع‌آوری نمود که در این راستا روزی ۲ هزار تن مرغ جمع‌آوری کردیم و الان بیش از ۹۰ هزار تن ذخایر گوشت مرغ داریم.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر و سخنگوی ستاد تنظیم بازار، گفت: در حال حاضر مرغ زنده را باید مرغدار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان درب مرغداری بفروشد و متوسط خرده فروشی حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان است اما بالاترین قیمت مرغ در سیستان و بلوچستان است که قیمت مرغ به واسطه اینکه این استان تولید زیادی ندارد و فواصل بین شهری در آن زیاد است، حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تومان بود.

کلامی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام ۱۰ هزار تن مرغ منجمد را از محل ذخایر خود در میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب در سطح کشور شروع به عرضه کرده است و قیمت مرغ مصرف کننده در میادین میوه و تره بار ۱۳ هزار تومان و در سطح خرده فروشی‌ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.