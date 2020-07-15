کاهش ۷ درصدی ولادت و افزایش ۱۵ درصدی وفات در کرمانشاه

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۶ هزر و ۲۸۸ ولادت در استان کرمانشاه به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۷ درصدی حکایت دارد.

وی افزود: در این بازه زمانی سه هزار و ۱۳۲ فوت واقع شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع افراد متولد شده امسال، سه هزار و ۲۶۰ نفر پسر و سه هزار و ۲۸ نفر دختر بودند.

خدادادی بیان کرد: یک‌هزار و ۸۶۱ نفر از فوت‌شدگان را مرد و یک‌هزار و ۲۷۱ نفر را زنان تشکیل داده‌اند.

این مسئول تصریح کرد: در بهار سال گذشته ۶ هزار و ۷۸۷ ولادت و ۲ هزار و ۷۲۸ مورد فوت در استان کرمانشاه ثبت شد.