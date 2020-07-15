اختصاص ۱۵۰میلیارد تومان به پروژه های آبیاری نوین استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از قنات‌های شهرستان شهرضا از اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به پروژه‌های آبیاری نوین استان اصفهان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: از این میزان ۱۰۹ میلیارد تومان در بحث آبیاری تحت فشار هزینه شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶ هزار هکتار آبیاری نوین در استان اصفهان اجرا شد، ادامه داد: امسال نیز تاکنون هزار هکتار اجرا شده و هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر در دست اجراست.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح‌ها را از مصادیق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است و استفاده بهینه از منابع آب موجود وظیفه همگانی است.

غارت ۱۰ میلیارد متر مکعب آب توسط چاه‌های غیر مجاز

اکبری در ادامه با بیان اینکه ۴۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و ۳۵۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد، ابراز تأسف کرد و گفت: چاه‌های غیر مجاز سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی را به غارت می‌برند.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام ارکان دولت، قوه مقننه و قضائیه باید برای حل این معضل وارد عمل شوند تا از بروز فاجعه‌ای جدی جلوگیری شود، تاکید کرد: اگر معضل چاه‌های غیر مجاز حل نشود با تخلیه سفره‌های آب زیر زمینی، کشور به سمت خشکی و خشکسالی سوق داده می‌شود.

تخریب ۱۶ رشته قنات در سیلاب اخیر شهرضا

همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا با بیان اینکه بهسازی و نوسازی کامل قنوات و کانال‌های آبرسانی شهرستان نیاز به ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار دارد، گفت: ۱۶ رشته قنات بر اثر سیل اخیر مسدود و تخریب شد.

وی افزود: قنات «وَصَف» منظریه به طول ۴ هزار و ۵۰۰ متر با دبی آب ۱۴ لیتر بر ثانیه است که در در اثر سیل هزار و ۸۰۰ متر آن مسدود و تخریب و خسارتی بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال به آن وارد شد.

رضا باقری بیان داشت: قنات روستای زیارتگاه ۶ کیلومتر طول دارد و ۳ کیلومتر آن بر اثر سیل تخریب و مسدود و خسارتی بالغ بر ۷ میلیارد به آن وارد شد.

وی تصریح کرد: به همت مردم و سپاه پاسداران و با صرف اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی قنوات تاکنون ۱۷۵ میلیون تومان صرف رفع انسداد و مرمت این قنات شده است.

باقری گفت: مرمت و بازسازی قنات روستای «وشاره» با اعتبار سه میلیارد ریال از محل اعتبارات فنی خزانه و خودیاری بهره برداران در حال اجراست و تاکنون ۵۷۰ متر از پشت تونل قنات بتون ریزی شده است.

وی از اجرای عملیات خاکبرداری و آزادسازی نیمی از مسیر کانال آبرسانی نوری روستای «هونجان: به طول هزار متر خبر داد و بیان داشت: تکمیل این پروژه نیازمند ۳ میلیارد ریال اعتبار است.